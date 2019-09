‘Un día (feat. Un meteorito)’, de Choi Jin Young

ⓒ Getty Images Bank

El meteorito tenía más o menos el tamaño del continente americano y si llegaba a colisionar con nuestro planeta, sería un desastre sin parangón. De no modificar su trayectoria y velocidad, faltarían 43 días para el fin del mundo.

Otro titular decía que intentarían eliminar el meteorito con un misil atómico, pero otra noticia advertía de que si no lograba pulverizarlo y se dividía en varios trozos, entrañarían un mayor peligro para el planeta.





돌덩이의 크기는 미 대륙과 비슷하며

일정한 속도로 지구와 가까워지고 있다.

지금과 같은 궤도와 속도를 유지한다면

대재앙까지 43일.





핵미사일로 그것을 폭파하는 작전을 곧 실행할 것이라는 뉴스와

제대로 폭파하지 못하고 덩어리 몇 개로 쪼개지기만 한다면

지구는 더 큰 위험에 처하고 말 것이라는 주장이 동시에 보도되었다.









Su madre la llama para preguntarle qué es todo este revuelo y la protagonista se ve en el brete de explicarle qué ocurre.









-¿Pero por qué pronto va a caer una roca tan grande del cielo?

-Es que viene volando hacia nosotros desde muy lejos y desde hace mucho tiempo.

-¿Cómo que viene volando? Las rocas son demasiado pesadas para volar.

-Es una forma de hablar, mamá Se mueve siguiendo una dirección y una velocidad. En el Universo no hay gravedad, y tampoco hay arriba y abajo.

-¿El Universo? –repitió mamá, haciendo una pausa. Debía estar pensando en qué era eso-. Según me has dicho, en comparación con el Universo, la Tierra no es más que una mota de polvo y el ser humano es todavía más insignificante. Casi como si no existiéramos.

-Así es, mamá

-Pero hay algo que no entiendo por más que lo pienso. Quizá para el Universo tú y yo seamos menos que una nota de polvo, pero tú no eres insignificante para mí. Y aunque sea cierto que no valgamos nada, igual que me duele y me entristece que desaparezcamos.





“근데 그런 돌이 왜 갑자기 떨어진대?”

“아주 멀리에서부터 날아오고 있었대. 아주 오래전부터”

“그렇게 큰 돌이 어떻게 날아오나. 돌은 무거운데”

“그게....날아온다기보다는 돌은 그냥 자기 방향과 속도로 움직이는 건데.

우주는 무중력이고 아래 위가 없으니까”

“우주?”

엄마는 다시 침묵했다. 우주를 생각하는 것 같았다.

“네가 말하길 우주에 비하면 지구는 먼지보다도 작고

인간은 미세먼지 만큼도 아니라고. 너무 작아서 없는 거랑 똑같다고”

“응”

“근데 이해를 하면 또 이해가 안 되는 게 생긴다.

우선 우주한테는 네가 미세먼지인지 몰라도

나한테는 네가 미세먼지가 아니야. 나도 미세먼지가 아니다.

또 네 말처럼 우리가 아무리 미세먼지 같은 존재라고 해도

나는 우리가 사라지는 게 아쉽고 슬프다”









Autora:

Choi Jin Young nació en 1981 en Seúl. En 2010 recibió el Premio de Literatura del diario Hankyoreh por la novela ‘El nombre del chico que se rozó contigo’. También publicó “Canción interminable” y la antología de cuentos “El trompo”.