El álbum musical de Yoo Yeol (En sintonía para el amor)

"Sobre ese amor que marca la vida de uno y nunca se olvida"





Argumento





El 1 de octubre de 1994, el cantante Yoo Yeol saluda por primera vez como conductor de radio en el programa ‘El álbum musical de Yoo Yeol’. Y cuando por el receptor se escucha la voz de este artista, Misu ve entrar por la puerta de la panadería que heredó de su madre a Hyeonwu. A primera vista, ambos se sienten atraídos el uno hacia el otro. Sin embargo, sin siquiera antes de conocerse lo suficiente, pierden el contacto por un acontecimiento inesperado.





Transcurren desde entonces tres años y Misu y Hyeonwu se reencuentran como por arte de magia. Entre ellos resurgen los sentimientos de antes e inician tímidamente una relación. Lamentablemente, las circunstancias y los secretos que cada quien guarda ponen obstáculos en su amor, hasta que los malentendidos y la desconfianza acaban con su relación. Sin embargo, ni Misu ni Hyeonwu pueden olvidar lo vivido, pues saben que otro amor igual nunca les llegará en lo que queda de sus vidas...





Comentario





La película El álbum musical de Yoo Yeol o En sintonía para el amor del director Jeong Ji Wu es una historia de amor serena. El drama no es intenso, tampoco existen situaciones o revelaciones impactantes. Por eso, puede ser percibida como aburrida, monótona e incluso repetitiva por algunos espectadores. No obstante, si uno lo piensa detenidamente, la vida no siempre es tan dramática y a menudo los grandes giros que da la vida no ocurren en circunstancias extraordinarias, sino por esas pequeñas decisiones o elecciones que uno toma en el día a día. Por supuesto, y como es cine, hay secretos importantes que enriquecen el argumento pero estos son los “condimentos”, pues el ingrediente principal de este plato es la evolución serena y pausada de una relación que nace, fluye, se interrumpe, se reanuda y sobre todo crece, conforme la pareja protagonista va madurando en la vida.





En la película hay dos elementos que destacan. Son los que hacen de esta tierna historia de amor más convincente y romántica. El primero de ellos es la actuación de lo más natural, y especialmente la perfecta química de la actriz Kim Go Eun y el actor Jeong Hae In.





El segundo elemento es la música, que definitivamente es el tercer protagonista del film, máxime por la yuxtaposición de la historia de amor de Misu y Hyeonwu y la historia del programa radiofónico que da título a la cinta, El álbum musical de Yoo Yeol. Así, en las escenas suenan algunos de los éxitos más recordados de los noventa y de la primera mitad de la década de 2000, desde temas del artista de new age Yanni o la mundialmente aclamada banda Coldplay, hasta hits que marcaron una época en Corea, como los de Shin Seung Hoon, Lucid Fall, Lee So Ra y el cuarteto femenino Fin.K.L.





Director: Jeong Ji Wu

Elenco: Kim Go Eun, Jeong Hae In

Género: Drama-Romance

Duración: 122 minutos

Año de estreno: 2019

Apto para mayores de 12 años