Estándares internacionales de contabilidad sobre criptomonedas

ⓒYONHAP News

Mientras prosigue el debate mundial en torno a las criptomonedas y persiste la pregunta de si son realmente un destino de inversión seguro y de alta rentabilidad, la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad ha propuesto unos estándares que parece complicarán aún más la penetración de las monedas virtuales en el sistema financiero institucionalizado. En principio, la definición de dicho organismo es que las criptomonedas no son ni monedas ni activos financieros, ¿verdad?





En concreto, el Comité de Interpretación de las NIIF o Normas Internacionales de Información Financiera, dependiente de la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, ha declarado tras reunirse en Londres que las criptomonedas son monedas digitales o virtuales que usan la criptografía avanzada para su emisión, validación y registro, pero no son emitidas por una autoridad monetaria competente, ni tampoco ofrecen un contrato entre el titular y la contraparte. Así, concluyen que las criptomonedas cumplen con la definición de activo intangible, al ser un activo no monetario, que implica la ausencia de un derecho a recibir un número determinado de unidades monetarias, y es identificable sin sustancia física. Sin embargo, no las consideran activos financieros al ser estos un activo real, patrimonio de otra entidad y ofrecer una base contractual para recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad a cambio, definición con la que no cumplen las criptomonedas.





Si bien tales estándares contables sobre criptomonedas no son de aplicación universal, al menos por ahora, es innegable su importancia al ser el primer criterio unificado internacional en cuanto a monedas virtuales, máxime en un contexto en el que la consideración sobre su valor, uso y características varía en cada país...





Definitivamente . Cabe recordar que mientras algunos países han mostrado gran entusiasmo por usar y permitir la circulación de criptomonedas en un sistema financiero establecido, como por ejemplo Japón, otros como China o Rusia han mostrado un fuerte rechazo, llevando a suspender el intercambio de divisas virtuales. En tanto, las autoridades monetarias de Estados Unidos y otros países europeos han mostrado posturas ambiguas entre ambos extremos, sin llegar a prohibir pero tampoco fomentar el comercio de criptomonedas.





¿Y cómo es la situación en Corea?





La postura del Gobierno surcoreano sobre las criptomonedas sintoniza más con la conclusión internacional sobre las normas de información financiera y de contabilidad, pues el país ha impuesto una fuerte regulación al respecto, quizá anticipando posibles problemas por fraude financiero, operaciones especulativas y lavado de dinero que pueden darse en el terreno de las criptomonedas. Pero además constatan el riesgo de hackeos contra los centros de intercambio de criptomonedas, como ya se hizo patente en ataques cibernéticos reales que reflejan diversos informes de Naciones Unidas, incluidos los de hackers norcoreanos que sustrajeron casi 2.000 millones de dólares.





También los estándares internacionales sobre criptomonedas abren la posibilidad de una tributación más abierta, ¿no?





En parte sí, ya que las criptomonedas, ahora clasificadas como activo intangible o inventario -al considerar que las criptodivisas normalmente son compradas o minadas con la intención de venderlas- pueden ser gravadas con el IVA, el impuesto sobre el valor añadido.