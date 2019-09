Productores (12) 그치?

Subtítulos

탁예진 : 잘 들어. 난 네 선배고 너는 내 후배야. 그치?

Tak Ye Jin: Oye bien. Yo soy tu superior y tú mi subordinado. ¿Correcto?

백승찬:네

Baek Seung Chan: Sí.

탁예진 : 우리끼리 이런저런 사사로웠던 일들로

난 너랑 껄끄러워지고 싶지가 않아.

Tak Ye Jin: No quiero que nuestra relación se vuelva incómoda por ese pequeño incidente que tuvimos.

백승찬:저도 마찬가지입니다.

Baek Seung Chan: Yo pienso igual.

탁예진 : 그랬는데 왜 그랬어?

Tak Ye Jin: Entonces, ¿por qué actuaste así?

백승찬:예?

Baek Seung Chan: ¿Qué hice?

탁예진 : 잘 들어. 넌 진짜 PD로서 하면 안 될 짓을 했어.

말하자면 최악이야, 그건.

Tak Ye Jin: Escúchame bien. Hiciste algo que no deberías hacer nunca como productor.

En síntesis… ¡es lo peor!

백승찬:예? 제가 뭘...

Baek Seung Chan: ¿Qué? ¿Qué hice…?





Expresión de la semana

그치?

Pronunciación: ¿Geuchi?

Traducción: ¿Correcto?





Explicación gramatical

그치 es una locución sumamente común y muy frecuente en el habla de los coreanos. Esta sirve para corroborar un hecho, obtener el asentimiento de nuestro interlocutor, verificar o afirmar algo. Sus equivalentes en castellano serían: verdad?/ no es cierto?/ no crees? / a que sí?/ no te parece? entre otras expresiones semejantes. También la podemos emplear para alentar o tratar de que nuestro interlocutor comparta nuestra opinión o sensación respecto a un hecho, situación o dato.

En síntesis, 그치? es una pregunta informal coloquialmente formulada para obtener el asentimiento o la confirmación de una información que ambos hablantes conocen. Aunque muchos creen que 그치? es la forma abreviada de 그렇지, en realidad no lo es. Según el diccionario de la lengua coreana, 그치 no está reconocida oficialmente como una forma acortada de 그렇지, aunque se use comúnmente como tal, así que solo pertenece al ámbito coloquial e informal.

Por último, 그치? es una pregunta en tuteo. En lenguaje semiformal diremos 그쵸? En tanto que su versión para el nivel honorífico sería 그렇지 않습니까?