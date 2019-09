Moon y Trump hablan de desarme nuclear y gastos militares

ⓒYONHAP News

El presidente surcoreano Moon Jae In y su homólogo estadounidense Donald Trump mantuvieron su novena cumbre en Nueva York, donde abordaron diversos temas de interés común, incluido el problema nuclear norcoreano y el reparto de gastos de defensa entre Seúl y Washington. Uno de los temas a debatir en la cumbre que más llamó la atención fue la desnuclearización de Corea del Norte, al producirse semanas después de que el régimen norcoreano propusiera a Washington retomar el diálogo nuclear a finales de septiembre, ¿verdad?





Es cierto . Cabe recordar que a principios de este mes Corea del Norte expresó su disposición a reanudar el diálogo sobre la desnuclearización con Estados Unidos a nivel de trabajo, aunque sugirió a Washington llevar "nuevas propuestas" a la mesa de negociaciones. Tras el anuncio, Trump criticó la estrategia hacia Corea del Norte del ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, y la semana pasada sugirió que un “nuevo método” podría desbloquear las estancadas negociaciones con el país norteño. Estos comentarios aumentaron las expectativas de que Estados Unidos valore aproximarse al problema nuclear norcoreano con más flexibilidad y comente ese “nuevo método” durante la cumbre con el presidente surcoreano. Sin embargo, Trump no hizo alusión al tema durante su última reunión con Moon Jae In, y simplemente reiteró su postura teórica, la misma presentada hasta la fecha.





No en vano, los mandatarios de Corea del Sur y Estados Unidos reafirmaron su compromiso con la desnuclearización y el establecimiento de la paz perpetua en la península coreana...





Así es . Según informó un funcionario presidencial surcoreano, ambos líderes intercambiaron opiniones sobre propuestas concretas para lograr avances sustanciales en la desnuclearización norcoreana. Moon y Trump coincidieron en la necesidad de mantener las sanciones contra Pyongyang, pero no debatieron sobre la garantía de seguridad del régimen norteño o la reanudación de proyectos intercoreanos, como el turismo al monte Geumgang y el complejo industrial Gaesong. Moon y Trump también revalidaron su promesa de no usar la fuerza militar contra Corea del Norte y de garantizar un futuro brillante a Pyongyang si este opta por la desnuclearización.





Creo que también aprovecharon la cumbre para discutir sobre el reparto de gastos de defensa combinada...





Así es . La reunión mostró señales bastante positivas acerca del reparto de los gastos de defensa. Llama especialmente la atención que Trump recalcara que Estados Unidos sea uno de los grandes vendedores de equipamiento militar a Corea del Sur, a diferencia de su retórica en la cumbre de abril cuando presionó a Seúl anunciando que su aliado asiático decidió comprar armas adicionales desde Washington, aunque en realidad el Gobierno surcoreano no había tomado ninguna decisión al respecto. Esto deja entrever que Trump intenta aliviar la presión sobre el aumento de la aportación de Corea del Sur en cuanto al coste de estacionar tropas estadounidenses en territorio surcoreano.





El presidente surcoreano, en tanto, hizo hincapié en un reparto justo y racional de los gastos de defensa entre Seúl y Washington...