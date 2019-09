[The Orange] & [The Green] de Billy Carter

Estrictamente hablando, The Green y The Orange son dos discos separados. Incluso hay una semana de diferencia entre sus fechas de lanzamiento. No obstante, son como gemelos dicigóticos y se recomienda escuchar ambos conjuntamente porque representan dos caras de una misma moneda: The Green con una música mucho más introspectiva, de reflexión interior, y The Orange con sonidos y mensajes más directos que se dirigen al mundo externo.

The Green y The Orange contienen cada uno cuatro canciones. Y en estos ocho temas se percibe la evolución y el progreso de la banda Billy Carter, cuya música con fuertes raíces en el blues y otros géneros más tradicionales, de los que surgieron el pop y el rock, se diversifica y adquiere mayor versatilidad al incorporar sonidos nuevos, como los derivados del rock psicodélico, el art rock y el acid folk.





Música:

I Was Born [The Green]

새벽의 노래 / Canción de la madrugada [The Green]

Concrete Sea [The Green]

너의 꽃 / Tu flor [The Orange]

화장 / Maquillaje [The Orange]

저 아이만이 진실이랴 / Acaso solo ese niño es la verdad [The Green]

연옥 / Purgatorio [The Orange]