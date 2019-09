Cumbre Corea-EEUU y discurso de Moon Jae In en la ONU

ⓒYONHAP News

El presidente Moon Jae In mantuvo esta semana una cumbre con su homólogo estadounidense Donald Trump, con quien habló sobre cooperación para la desnuclearización de Corea del Norte y de la alianza bilateral. El encuentro tuvo lugar aprovechando que ambos líderes asistieron a la Asamblea General de Naciones Unidas, donde el presidente surcoreano ofreció un discurso a la sociedad global, incluyendo la propuesta de convertir la Zona Desmilitarizada, en la frontera intercoreana, en una “zona internacional de paz”.

Empezando por la cumbre bilateral, ambos líderes constataron que las negociaciones entre Pyongyang y Washington deben reanudarse cuanto antes, para lograr avances en el proceso de desarme nuclear. En este contexto, y en virtud del acuerdo de Singapur entre el dirigente norcoreano Kim Jong Un y el presidente estadounidense Donald Trump, reconfirmaron la promesa de ofrecer a Corea del Norte “un futuro brillante”. También revalidaron el principio de no agresión y el fin de las hostilidades, emitiendo en cierto sentido un mensaje a Pyongyang sobre las garantías de seguridad de su régimen. No obstante, en la cumbre no comentaron los métodos concretos para hacer una nueva aproximación al asunto nuclear.

En tanto, en la Asamblea General de la ONU el presidente Moon Jae In ofreció un discurso proponiendo convertir la Zona Desmilitarizada o DMZ en una zona internacional de paz. Sugerencia que, por una parte, se considera un plan para impulsar conjuntamente entre las dos Coreas y la comunidad internacional, pero también se ve como una forma concreta de hacer ver a Pyongyang que su régimen no será dañado, y se considera una “recompensa” para inducir a Corea del Norte a la desnuclearización. Concretamente, la propuesta del mandatario surcoreano incluye cuatro puntos, como promover solicitudes intercoreanas de registro de patrimonio cultural en lista de la Unesco, designar el área desde Panmunjeom hasta la ciudad norcoreana de Gaesong como zona de cooperación para la paz, instalar oficinas de organismos de la ONU en la DMZ y eliminar las minas enterradas a lo largo de la frontera intercoreana con ayuda del centro de coordinación anti minas de la ONU.

La cumbre con Trump y el discurso de Moon ante la Asamblea General de Naciones Unidas llamaron la atención al darse antes de una posible reanudación de las negociaciones de a nivel de trabajo entre Corea del Norte y Estados Unidos. Al respecto, se evalúa que si bien durante la cumbre no comentaron esa “nueva aproximación” al problema norcoreano, reiteró la intención de garantizar la seguridad del régimen de Pyongyang, al declarar que ese país podrá tener un futuro de prosperidad si opta por una completa desnuclearización. Pero además el discurso del presidente surcoreano ante la ONU fue un “grito de paz”, al proclamar que la meta no es solo la desnuclearización, sino que una vez instaurada la paz en la península coreana, sirva para promover la prosperidad económica de Asia del Este.