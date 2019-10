Productores (13) 술을 잘 못합니다.

Subtítulos

송해 : 신입사원이야?

Song Hae: ¿Eres nuevo (recién llegado)?

백승찬:예, 선생님.

Baek Seung Chan: Sí, señor.

송해 : 아, 그렇구먼. 그래, 그래. 신입사원이다. 요건 좀 하시나?

Song Hae: Ah, ya veo. Bueno, bueno. Con que eres novato… ¿Tú bebes?

백승찬:아, 제가 술을 잘 못합니다.

Baek Seung Chan: Ah… no soy un buen bebedor.

송해 : 됐다, 나도 오늘 좀 많이 안 하려고 마음을 먹었었는데

딱 한 잔만 할 생각인데, 어때?

Song Hae: Excelente, justo me propuse no beber mucho hoy.

Solo pienso tomar una copa, nada más. ¿Qué te parece?





Expresión de la semana

술을 잘 못합니다

Pronunciación: Sureul jal motamnida.

Traducción: No soy buen bebedor.





Explicación gramatical

Literalmente, 술을 잘 못합니다 se traduce como 술 (alcohol) 잘 (bien) 못합니다 (no puedo), no puedo bien con el alcohol. Es decir, sería el equivalente a ‘el alcohol no es lo mío’ o ‘no soy de mucho tomar’.

Cuando Seung Chan dice “술을 잘 못합니다” lo hace dando a entender que no suele beber mucho o bien, no toma con frecuencia o no le sienta bien el alcohol. Esta expresión puede dar lugar a diversas interpretaciones ya que no es categórica ni terminante. Si en cambio dijéramos “술을 아예 못합니다” o bien “술을 전혀 못합니다” estaríamos expresando que no podemos beber ni tolerar ni una gota de alcohol.

Una frase muy semejante a 술을 잘 못합니다 es 술을 잘 못 마십니다, que reemplaza el verbo 하다 (hacer) por 마시다 (beber), manteniéndose intacto el resto de la oración. Para el sentido opuesto, es decir, para que adquiera el sentido de ‘Soy de buen beber’ o ‘Soy un buen bebedor’, enunciaremos 술을 잘 합니다.

술을 잘 못합니다 es una oración perteneciente al lenguaje formal honorífico. Según el nivel semiformal diremos 술을 잘 못해요, en tanto que para el informal de tuteo expresaremos 술을 잘 못해.