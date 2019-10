'Kill This Love' (BLACKPINK) supera los 600 millones de visionados

El vídeo del último tema de BLACKPINK, "Kill This Love", superó el día 29 los 600 millones de visionados de YouTube, 177 días después de su lanzamiento oficial en abril, según su agencia de representación YG Entertainment.

Este hito marca el menor plazo en lograr a 600 millones de visitas en YouTube por un vídeo musical de K-pop, arrebatando dicho récord a "Ddu-du Ddu-du", también de BLACKPINK.

"Kill This Love" es el cuarto video de BLACKPINK que supera los 600 millones de visionados, después de "Ddu-du Ddu-du", "Boombayah" y "As If It's Your Last".

Tras su lanzamiento en abril, "Kill This Love" llegó al puesto número 41 en la lista de éxitos de Billboard Hot 100 y al número 24 en la lista de álbumes de Billboard 200".