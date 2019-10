Anuncian el plantel para la eliminatoria del Mundial 2022

© YONHAP News

El director técnico de la selección surcoreana para la Copa del Mundo de Qatar 2022, Paulo Bento, ofreció el lunes 30 de septiembre una rueda de prensa donde anunció la lista de jugadores para la ronda clasificatoria de Asia del Mundial, que será en Corea del Norte. Concretamente, Corea del Sur se enfrentará a Sri Lanka el próximo jueves 10 de este mes, a las 8:00 pm, hora local, mientras que el martes 15, se batirá contra el equipo norcoreano en el estadio Kim Il Sung, ubicado en el corazón de Pyongyang.

En primer lugar, de la lista publicada por Bento destaca Lee Kang In, quien debutó como integrante de la selección surcoreana de adultos, y no Sub-20, a través de un partido de la Serie A en septiembre. El delantero no llegó a jugar el primer partido de la eliminatoria de Asia, pero mostrará su gran talento futbolístico en los dos encuentros de la clasificatoria a celebrarse en la capital norcoreana en octubre. Asimismo, llama la atención el mediocampista Lee Jae Ik, quien contribuyó en gran medida al buen desempeño de Corea del Sur en el Mundial Sub-20, celebrado en Polonia en junio pasado. A los jugadores de la selección nacional escogidos para jugar en Pyongyang les deseamos el mejor de los éxitos.