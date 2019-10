El hombre de los hombres

“La fantástica química de dos hombres totamente opuestos que cultivan una peculiar amistad”





Argumento





Yeonggi sueña con ganar mucho dinero de manera fácil. Sin embargo, es un delincuente bueno para nada sin siquiera ideas para hacer un dinerito extra. Su mayor orgullo es su hermano que estudia medicina y su mayor deseo es apoyarle para que al menos él lleve una vida decente. Para eso necesita aún más ganar mucho dinero. Por eso, cuando le llega la oportunidad de “tomar prestado” sin avisar unos 700 millones de wones de un fondo que maneja en secreto el jefe de la organización criminal a la que pertenece, lo hace y los invierte en unas acciones que un amigo suyo le indica que le traerán grandes beneficios en un tiempo breve. No obstante, esas acciones se vuelven inservibles y pierde el dinero de su jefe. Ahora, para no morir, debe conseguir a como de lugar 700 millones de wones antes de que el dueño de ese dinero se de cuenta de que falta dinero de su fondo secreto.





Mientras, Jangsu, presidente de un famoso e influyente bufete de abogados, se prepara para la muerte. Paralizado de cuello para abajo, Jangsu sabe que le queda poco tiempo, de ahí que haya rechazado todo tratamiento paliativo o artificial para alargar la vida. También donó su fortuna a una causa caritativa y lo que le queda es el seguro de vida, que dará a la persona que designe como beneficiario 1.200 millones de wones si él muere naturalmente y 2.700 millones de wones si fallece en un accidente.





En esta situación, viene a la casa de Janggu Yeonggi, que tras estar en la cárcel por una pequeña falta que cometió, le condenan a realizar un servicio social en programas públicos de apoyo a personas discapacitadas. Y a él le toca justamente cuidar de Jangsu, que al comienzo no soporta a Yeonggi, pero al saber de sus problemas de dinero le propone designarle como beneficiario de su seguro de vida a cambio de que le haga un favor...





Comentario





Un millonario que tiene el cuerpo paralizado, excepto la cara y la mano derecha, y un delincuente que desperdicia su vida soñando vagamente con hacer fortuna sin mucho esfuerzo. Dos hombres totalmente opuestos se conocen y empiezan un recorrido juntos, en un principio por obligación, pero poco a poco se convierten en amigos. Esta historia, en realidad, ya la hemos visto antes. Sí. La vimos en la película francesa Intocable, que narra la historia de dos hombres que parecen destinados a no llevarse bien, uno adinerado y otro pobre, pero que encuentran el uno en el otro la ilusión que les falta en sus vidas. Así, el largometraje El hombre de los hombres del director Yongsu no presenta nada nuevo, aunque tampoco teje esa historia ya vista de forma previsible, pues opta por agregarle como condimento un toque de cine noir de Hong Kong de los años noventa, y también otros elementos del melodrama coreano. El problema es que esta mezcla no es tan exitosa.





A lo largo de la película, no es difícil sentir los increíbles esfuerzos del realizador, el director Yongsu, por enfatizar mensajes sobre el verdadero valor de la vida, la amistad y la importancia de vivir plenamente el hoy. Lamentablemente, esos esfuerzos no dan el resultado esperado. Es que desde el inicio estaban mal orientados sobre un relato para nada imaginativo y sobre una estructura narrativa pobre, falta de armonía e incluso anticuada. El resultado es una película más, que tiene como personajes centrales un delincuente o una persona con una enfermedad terminal, una del montón, y encima desordenada por el popurrí de géneros que entremezcla el director, como comedia, drama y género negro.





Lo más decepcionante, en todo caso, desde el punto de vida del público, es la insatisfactoria química entre los dos protagonistas: Seol Gyeong Gu y Jo Jin Ung. Dos talentosísimos actores cuyo trabajo conjunto en la gran pantalla generó enormes expectativas entre los espectadores, aunque terminó siendo mediocre. El mayor fallo de esta obra es la exagerada actuación de Jo Jin Ung, que interpreta unidimensionalmente el personaje de Yeonggi, probando una vez más que el exceso es a menudo peor que la carencia. Algo que salva el film de adquirir la reputación del estreno más decepcionante de octubre es, sin embargo, la actuación de Seol Gyeong Gu, que nuevamente marca presencia al representar con sutileza, pero también con gran perspicacia, la vida vista y asumida por un hombre que se mantiene entre la lucidez mental y un rápido deterioro físico





Director: Yongsu

Elenco: Seol Gyeong Gu, Jo Jin Ung

Género: Comedia

Duración: 116 minutos

Año de estreno : 2019