Acuerdo de asociación económica Corea-Indonesia

Corea e Indonesia cerraron exitosamente el CEPA (Acuerdo de asociación económica integral) y se prevé que el acuerdo no tardará en cobrar vigencia, una vez finalizados los trámites pertinentes, la firma oficial y la ratificación parlamentaria. Pero, ¿por qué es tan destacable este hecho?





Primero porque es el primer resultado tangible de los esfuerzos que viene realizando el Gobierno por impulsar las relaciones con los países del sureste asiático, sobre todo con los integrantes de la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sureste Asiático. Segundo porque de entre ellos, Indonesia el país con segundo mayor volumen comercial, y una economía que progresa a un ritmo acelerado, manteniendo tasas anuales de crecimiento superiores al 5%.





Sin embargo, las negociaciones sobre el acuerdo de asociación económica no fueron fáciles, ¿no?





La verdad es que no. Cabe recordar que comenzaron en 2012, hace ya siete años, pero tras la séptima ronda de negociaciones celebrada en febrero de 2014, las negociaciones se paralizaron al no lograrse un acercamiento de posturas entre las partes. Así, las tratativas permanecieron estancadas hasta que en septiembre de 2018, con ocasión de la visita del presidente indonesio Joko Widodo a Seúl, ambos Gobiernos acordaron esforzarse por reanudarlas, como efecto directo de la Nueva política del sur que promueve el presidente Moon Jae In. Así, tras ese impulso, finalmente en febrero de 2019, reanudaron las negociaciones.





¿Eso quiere decir que tras retomar el proceso, tardaron apenas unos ocho meses en ultimar las negociaciones, después de haberlas dejado abandonadas durante casi cinco años?





Eso es . Realmente mantuvieron arduas negociaciones y un tiempo relativamente corto lograron acuerdos sobre los seis capítulos del CEPA, es decir, sobre comercio de bienes, servicios, inversiones, reglas de origen, cooperación y otras cláusulas generales.





¿Cuáles serán entonces los cambios inmediatos tras la entrada en vigor del acuerdo?





El cambio más importante y notorio abarca obviamente a los aranceles, que serán suprimidos en un 95,5% para los productos indonesios que llegan al mercado surcoreano y en un 93% para los bienes enviados por Corea a Indonesia. Eso permitirá que los bienes surcoreanos gocen de mayores ventajas que los japoneses, que disfrutan de un menor nivel de liberalización arancelaria.





¿Y en qué sectores del mercado indonesio compiten Corea y Japón?





Principalmente en sectores como el automotriz, o los bienes metalúrgicos y de resinas sintéticas, donde Corea y Japón exportan a Indonesia casi el mismo volumen de bienes. Y se espera que el CEPA ayude a ampliar la presencia de marcas surcoreanas en el mercado indonesio de coches, principalmente, donde hasta la fecha las automotrices japonesas ostentan un cuota casi del 96%.





¿Hay bienes que no estarán sujetos a una desgravación arancelaria innmediata?





Sí. En su mayoría se trata de bienes agrícolas o pesqueros que podrían afectar en gran medida al mercado surcoreano. Sin embargo, también hay excepciones como el azúcar crudo, productos químicos finos, gasóleo y aceite combustible Búnker C, sobre los que los aranceles serán eliminados inmediatamente tras entrar en vigor el acuerdo.