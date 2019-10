Dimisión del ministro de Justicia

ⓒYONHAP News

El ministro de Justicia Cho Kuk presentó el plan para la reforma de la Fiscalía y apenas unas horas después dimitió del cargo. El anuncio tomó por sorpresa a todos, pero muchos opinan que ya se anticipaba, por los escándalos y las investigaciones fiscales que le acorralaban a él y a su familia, y comenzó a debilitar el apoyo popular del presidente Moon Jae In y del partido oficialista.

El ministro saliente declaró que su papel fue prender la llama para reformar la Fiscalía y dijo que consideraba haberlo cumplido. No ofreció una rueda de prensa, sino que leyó una declaración escrita por él mismo sobre su decisión de renunciar, expresando que como jurista siempre asumió la reforma la Fiscalía como un objetivo a alcanzar, objetivo que ya buscó durante su etapa como secretario presidencial de asuntos civiles y motivo para aceptar el cargo de ministro de Justicia. Pero destacó que ante los inesperados escándalos surgidos en torno a su familia, solo podía disculparse ante los ciudadanos.

Así, Cho abandonó la gerencia del Ministerio de Justicia apenas 35 días después de su nombramiento.

Las sospechas planteadas contra el ahora exministro y su familia son varias y están bajo investigación fiscal. Aluden principalmente a la administración de un fondo privado de inversión, supuestamente aprovechando el estatus de Cho como secretario presidencial, y el trato preferencial o los previlegios recibidos por sus hijos en el entorno académico y de acceso a la universidad, tema tan susceptible entre la sociedad surcoreana como el servicio militar. Incluso mucha gente atacó a Cho tildándole de hipócrita, al considerar esas sospechas como actos ilegales o maniobras para evadir la ley, fuertemente criticadas previamente por él.

Sin embargo, aún en este ambiente, el presidente Moon Jae In le nombró ministro de Justicia alegando que no crearía un buen precedente retirar una designación ministerial por meras sospechas, y porque confiaba en que Cho sería la persona idónea para reformar la Fiscalía. El problema es que esa decisión del mandatario agravó la situación, y a partir de ella la opinión pública se dividió y empezaron las protestas masivas, tanto en contra, como a favor del ministro de Justicia.

La pregunta es si se calmará la “tormenta Cho Kuk” ahora tras su dimisión. ¿La respuesta? Todavía no hay una convincente. Algunos prevén que la renuncia del ministro de Justicia no será el fin, sino el comienzo de una segunda ronda, en la que el Ejecutivo y el oficialismo insistirán con más fuerza en reformar la Fiscalía y en crear una dirección de investigación anticorrupción sobre altos cargos, mientras la oposición acusa al Gobierno de Moon Jae In de déspota y dictatorial.