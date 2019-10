Song Ga In agota entradas

La cantante Song Ga In, que ha resucitado el género del pop tradicional coreano (Trot), está luchando contra la reventa de entradas para su concierto. Según su agencia, se ha detectado que se están revendiendo en línea las entradas para su concierto en solitario "Again", programado para el próximo mes. El próximo show es el primero concierto en solitario de Song desde su reciente ascenso al estrellato. Las entradas se agotaron tan pronto como fueron puestas a la venta. Según la agencia, los seguidores de Song se han visto obligados a pagar cifras astronómicas en reventa, y pidió a sus fans no comprar esos tickets, para no fomentar esa práctica ilegal.