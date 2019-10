La “marca Federer” es la más valorada del deporte

© YONHAP News

La revista Forbes ha calculado cuál es la marca mejor valorada en el ámbito deportivo, y destaca la “marca Federer” como la más rentable del mundo. El tenista suizo se mantuvo en el primer puesto tras reconocer que el valor de su marca asciende a 62 millones de dólares, por delante del golfista Tiger Woods, cuya marca totaliza 33 millones de dólares, y Christiano Ronaldo en tercer puesto, con 29 millones de dólares.

En este ranking, que comenzó a elaborarse en 2007, el golfista ocupó el primer lugar hasta 2013, hasta que el jugador de baloncesto Lebron James le arrebató el podio en 2014, para devolverlo a Woods en 2015. Pese a todo, Federer lideró el listado en 2016, 2017 y 2019.

En cuanto a los equipos, ganan los Dallas Cowboys de fútbol americano con nada menos que una marca valorada en 1.039 millones de dólares, seguidos de los New York Yankees, de las Grandes Ligas de Béisbol, con 815 millones. En cuanto a eventos, domina la Super Bowl, con 780 millones de dólares, a la que siguen los Juegos Olímpicos de Verano con 375 millones. La revista explica que sus rankings se basan en un análisis de influencia de marca, y en el valor de los deportistas, equipos, eventos y empresas, etc. y no en el valor de sus respectivos activos.