Maratonista keniano correrá en Tokio con bandera surcoreana

© YONHAP News

Oh Ju Han, el primer maratonista naturalizado surcoreano, participará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 llevando la bandera de Corea del Sur en el pecho. Este atleta de origen keniano concluyó la carrera en 2 horas 8 minutos y 42 segundos y quedó en segundo puesto en el Maratón Internacional de Gyeongju 2019, celebrado el domingo 20, por detrás de su compatriota Kennedy Kyvrov quien terminó primero con 2 horas 8 minutos y 21 segundos. Sin embargo, es la primera vez que el keniano completa los 42,196 km tras naturalizarse coreano, y su marca supera con creces a la establecida para participar en las Olimpiadas, de 2 horas 11 minutos y 30 segundos. Tokio permite a cada país enviar hasta tres maratonistas que hayan alcanzado esa marca, pero no hay otro atleta en Corea que pueda batir el récord de Oh Ju Han, por lo que su viaje a Tokio se da por sentado, según confirmó la Asociación de Federaciones Atléticas de Corea.

Oh Ju Han se proclamó campeón en siete maratones en Asia del Este, incluyendo cuatro ediciones del Maratón Internacional de Seúl. Con su mejor marca de 2 horas 5 minutos y 13 segundos, el keniano adquirió la ciudadanía surcoreana el año pasado mediante el sistema de naturalización especial.