Pyongyang removerá las instalaciones sureñas del monte Geungang

El presidente del Comité de Asuntos de Estado de Corea del Norte, Kim Jong Un ordenó retirar las instalaciones surcoreanas del monte Geumgang. Concretamente, según el diario Rodong, Kim Jong Un criticó fuertemente la dependencia en Corea del Sur para la explotación turística del monte Geumgang, en las costa este de Corea del Norte, que en su día fue un proyecto conjunto de las dos Coreas. Así, ordenó retirar las instalaciones construidas por Seúl en dicho enclave turístico…





Así es. Durante la visita al monte Geumgang, el líder norcoreano criticó duramente la política de dependencia que mantuvieron sus predecesores sobre la gestión turística de esa montaña. Concretamente dijo que fue un gran error ceder el uso de esas tierras a cambio de beneficios inmediatos, que dejaron abandonado y descuidado el monte durante más de una década, cuando es digno de mejor causa. En este contexto, ordenó retirar todas las instalaciones surcoreanas, que calificó como de ¨aspecto desagradable¨, y reconstruir con estilo norcoreano modernas instalaciones de servicio que armonicen con el paisaje natural del monte Geumgang. Asimismo, enfatizó que esa montaña no es propiedad común de las dos Coreas, y que no habrá visitas turísticas si las relaciones intercoreanas no avanzan.

Antes de continuar, para aquellos que no estén al tanto, ¿podrías recordarnos brevemente los precedentes de este proyecto turístico intercoreano?





El inicio del proyecto se remonta a 1989, cuando el entonces presidente de la empresa Hyundai, Jeong Ju Yeong, realizó la primera visita oficial de un empresario surcoreano a Corea del Norte. Durante su viaje, Jeong Ju Yeong firmó con las autoridades norcoreanas el Protocolo de Desarrollo Turístico del monte Geumgang, que 10 años más tarde, concretamente en noviembre de 1999, se tradujo en el inicio de unas rutas turísticas al monte Geumgang, en medio del descongelamiento de las relaciones intercoreanas. Al principio, el viaje del Sur al Norte era en crucero y los turistas debían pasar la noche en el barco, al no haber instalaciones de hospedaje. No obstante, poco a poco fueron construyendo hoteles y restaurantes en dicho enclave turístico y en 2005, por primera vez, el número de turistas acumulado superó el millón. Así, el turismo al monte Geumgang fue creciendo paulatinamente, y llegaron a permitirse incluso los viajes en coche particular. También construyeron campos de golf, hasta que el 11 de julio de 2008 ocurrió un incidente que llevó a suspender las actividades turísticas en la zona. Una turista surcoreana fue asesinada a tiros por un guardia norcoreano, supuestamente por invadir el área de control militar y desatender sus órdenes. Desde entonces, el proyecto de turismo al monte Geumgang fue suspendido, y aunque hubo y sigue habiendo muchos esfuerzos por reanudarlo, hasta la fecha no ha habido avances sustanciales.





Lo cierto es que había grandes expectativas ante la posible reanudación de este proyecto turístico, tal y como acordaron el presidente Moon Jae In y el líder norcoreano Kim Jong Un durante la cumbre de septiembre del año pasado...





Efectivamente, pero al parecer Corea del Norte ha cambiado de opinión, debido al estancamiento del diálogo nuclear entre Pyongyang y Washington. No obstante, como explicó el ministro de Reunificación surcoreano, Kim Yeon Chul, por ahora es pronto para asegurar cuál es la verdadera intención de Kim Jong Un, pues no sabemos si realmente se propone desarrollar esa zona turística sin Seúl y retirar todas las instalaciones del Sur, o solo busca expresar su descontento y elevar la presión por los escasos avances que se observan en la península coreana. Sin embargo, el ministro surcoreano aseveró que es muy probable que antes del fin del año puedan darse nuevas oportunidades de diálogo entre Seúl y Pyongyang, o entre Pyongyang y Washington, y sugirió aprovechar esos momentos para reactivar el diálogo y seguir por el camino de la paz y la reconciliación.