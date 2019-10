Corea cambiará su estatus ante la OMC

ⓒYONHAP News

El Gobierno ha anunciado que cambiará su estatus como “país en vías de desarrollo” de cara a futuras negociaciones ante la OMC, la Organización Mundial del Comercio.





Cuando un Estado se define ante la OMC como “país en vías de desarrollo”, suele disponer de condiciones más ventajosas en cuanto ayudas o aranceles. Por ejemplo, en un intento de proteger su industria, un país en vías de desarrollo puede cobrar relativamente más aranceles a la hora de importar, u ofrecer mayores subsidios en algunos sectores que los países considerados como “avanzados”. Incluso a veces disponen de mayores plazos para desgravar o devolver préstamos, etc. No en vano, la OMC incluye más de 150 preceptos con ventajas para las naciones en vías de desarrollo.





¿Y cómo se alcanza el estatus de país en vías de desarrollo ante la OMC?





Dicha entidad no establece los criterios para designar el estatus de cada país, sino que cada país integrante declara su estatus. Es decir, si un país se declara en vías de desarrollo, es reconocido como tal por la OMC. Por eso algunas naciones avanzadas han cuestionado la validez de esa clasificación, hasta que el presidente estadounidense, Donald Trump, el 26 de julio conminó abiertamente a la OMC a resolver el problema en un máximo de 90 días. También advirtió que de no lograr avances concretos en ese plazo, su país dejaría de ofrecer un trato preferencial a aquellos estados que no considere como tal.





¿Aludió Trump a algún tipo de criterios para definir a un país como avanzado?





Básicamente, Trump dijo que aquellos países que integran la OCDE y el G20, o son clasificados por el Banco Mundial como países de altos ingresos, o si poseen más del 0,5% del comercio internacional, deberían considerarse como tal. En principio, el mandatario estadounidense apuntaba a China, pero solo Corea cumple esos criterios, además de mantener un estatus de país en vías de desarrollo ante la OMC. Pero asimismo, tras la advertencia de Trump, Brasil, Singapur, Emiratos Árabes Unidos y Taiwán declararon que cambiarían su estatus de país en vías de desarrollo, ejerciendo gran presión sobre Corea.





En parte, cuesta concebir a Corea como país en vías de desarrollo…





Así es . Corea se encuentra entre las principales economías del mundo y por eso no podrá mantener su estatus como país en vías de desarrollo ante la OMC. Además, para Corea la relación con Estados Unidos es mucho más importante a futuro que el estatus ante la OMC. Por el momento, Corea seguirá gozando de los actuales privilegios hasta que modifique ese estatus y acuerde nuevas negociaciones. Pero si Estados Unidos retirase unilateralmente los privilegios por conservar dicho estatus, las pérdidas serían considerables…





Por concretar… ¿qué puede ganar Corea con el cambio?





Se estima que con el cambio de estatus Corea podría eludir las sanciones derivadas de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de Estados Unidos a la hora de importar coches coreanos. Dicha sección permite restringir la importación o imponer altos aranceles a un determinado producto en caso de considerar que amenaza la seguridad de Estados Unidos.





¿Y cómo ha reaccionado el sector agrícola?





Pues los agricultores han reaccionado con fuertes objeciones, como era de esperar. En respuesta, el Gobierno ha anunciado que preservará ese sector y ejercerá su derecho a “negociar cierta flexibilidad”, para proteger en la medida de lo posible segmentos tan sensibles como el del arroz en el país.