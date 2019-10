BTS retransmitirá sus conciertos de Seúl en vivo

© Big Hit Entertainment

Los conciertos de BTS en Seúl serán retransmitidos al mundo en vivo.

Big Hit Entertainment anunció el día 23 que los conciertos de BTS LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF [THE FINAL] que tendrán lugar en el Estadio Olímpico de Seúl serán transmitidos al mundo en directo. .

El concierto del sábado 26 se emitirá por Naver VLIVE previo pago de una cierta tarifa. En tanto, la actuación del domingo 27 se retransmitirá en vivo en siete salas de cine, tanto en Corea como del extranjero, incluyendo países como Estados Unidos, Japón, Hong Kong, Taiwán, Singapur y Tailandia. Sin embargo, en Estados Unidos, se emitirá un vídeo grabado por la diferencia horaria con Corea. En cambio, el concierto del martes 29 no será retransmitido en vivo.

Seúl es la estación final del BTS World Tour. Desde agosto del año pasado, el archifamoso grupo ha actuado en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Alemania, Japón, Taiwán, Singapur, Hong Kong, Tailandia y Arabia Saudita.