Cha Eun Woo concluye con éxito sus fan meetings por Asia

© Fantagio

El miembro del grupo Astro y también actor, Cha Eun Woo, realizó con éxito su primera gira de fan meeting en solitario por Asia, demostrando que podría convertirse en una nueva estrella del Hallyu.

Cha se reunió con sus fans de Asia, comenzando por Hong Kong el día 19, para luego viajar a Taipéi, en Taiwán, Bangkok en Tailandia, Filipinas en Manila y Kuala Lumpur en Malasia.

En los encuentros con sus admiradores, el actor reveló su vida diaria y habló desde sus hábitos personales hasta sus obras, además de mostrar sus ejercicios y sus talentos cantando y bailando. En particular, recibió una calurosa ovación al cantar los temas de las telenovelas donde actuó como 'My ID is Gangnam Beauty' y 'Rookie Historian Goo Hae Ryung'.

El jóven artista dijo que "creo que podremos hacer y experimentar muchas cosas juntos a futuro" y se comprometió a dar buenas noticias como Cha Eun Woo y como Astro.