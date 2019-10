‘Matar la pereza’, de Koo Kyung Mi

ⓒ Getty Images Bank

Quien me internó en ese centro para curar la pereza fue mi abuela.





나를 지금의 이 ‘게으름체료센터’에 집어넣은 사람은 할머니였다.









Así comienza este relato publicado en 2008. La persona internada es una chica de veintiséis años sin trabajo. La abuela la lleva a ese centro al pensar que su nieta no encuentra trabajo porque está “enferma de pereza”.









Entrevista con la crítico literaria Jeong So Yeong:

La protagonista del relato no ha elegido ser perezosa. Hace lo posible por encontrar trabajo, pero no es fácil. El problema es que los mayores, en lugar de atribuir el desempleo juvenil a los problemas estructurales de la sociedad, acusan a los jóvenes de no esforzarse lo suficiente. En el sistema liberal imperante, donde solo importan los resultados y los trabajos no son estables y escasean, la sociedad debería preguntarse por qué los jóvenes no encuentran trabajo o renuncian pronto, en vez de tacharles de perezosos.









Para ser exactos, aquello no era una clínica, sino en un campo de entrenamiento. La abuela decía que la pereza era una enfermedad, pero en realidad se parecía más a un hábito o a un estado letárgico.

El responsable de ese lugar no era el director de un hospital sino de un colegio, los empleados no eran enfermeros sino instructores, y a los internos nos llamaban alumnos. ¿Por qué entonces lo definían como un centro de curación y no como escuela o campo de entrenamiento militar? Seguramente para enfatizar su férrea voluntad de reformar a los internos. O quizás para atraer a la gente que consideraba la pereza como enfermedad, como mi abuela.









정확하게 말하면 입원이 아니라 입소가 맞다.

할머니는 게으름을 병이라고 했지만

사실은 습관이나 무기력에 더 가까우니까.





그래서 이곳의 우두머리는 원장이 아니라 교장이고,

직원들은 간호사가 아니라 선생이다.

선생은 우리를 교육생이라고 부른다.

그런데 왜 이곳의 명칭은

학교나 훈련소가 아니라 치료센터일까.

어쩌면 교육생들을 철저하게 교육시키겠다는

강한 의지의 표명인지도 모르겠다.

또 어쩌면 게으름을 병이라고 생각하는

우리 할머니같은 사람들을 위해

일부러 그렇게 지었는지도 모른다.









Autora:

Koo Kyung Mi nació en 1972 en Euiryeong, provincia de Gyeongsang del Sur. Escribió las novelas ‘Vuela el ave kiw’, ‘República explotación’, ‘Mi vida turbulenta’ y la antología ‘El hombre que juega’.