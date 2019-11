Al son de Corea

Los protagonistas son el foco de atención en las películas, la televisión o las novelas, pero la presencia de personajes secundarios ayuda a realzar su brillo. Algunos personajes secundarios son tan llamativos y atrayentes que le roban el primer plano a los protagonistas. En el pansori encontramos muchos personajes de este tipo. En “La canción de Chunhyang”, podemos nombrar a Bangja, el criado del joven Yi Mongnyong; a Wolmae, gisaeng retirada y madre de Chunhyang; y al gobernador Byeon, que acosa a Chunhyang. El que más se destaca de todos ellos es Bangja. En realidad, Bangja no es un nombre propio, sino la manera de llamar a los criados que ivan y venían haciendo mandados en las oficinas gubernamentales. En la historia de Chunhyang, Bangja acompaña a Yi Mongnyong en su paseo a la glorieta de Gwanghallu, desde donde divisa a la bella Chunhyang. Aquí Bangja cumple un rol muy importante haciendo que se conozcan los enamorados. Aunque es de origen bajo y humilde, parece tener más experiencia de la vida, porque se muestra mucho más hábil que su amo en las artes de iniciar una relación romántica. La primera pieza que escucharemos es el paisaje del pansori en que Bangja invita a Chunhyang a acercarse a la glorieta en nombre de su amo Yi Mongnyong.

Fragmento de “La canción de Chunhyang” - Kim So Hee





Conozcamos ahora a Nolbo, el personaje del villano en el pansori “La canción de Heungbo”. Nolbo es el hermano mayor de Heungbo. No aparece en muchas escenas, pero es crucial en el desarrollo de los acontecimientos porque si no hubiera echado de patitas en la calle a su hermano Heungbo, no se pondría en marcha la historia. El pansori comienza con la enumeración de todas las maldades que es capaz de hacer Nolbo: desde avivar el fuego de una casa en llamas hasta hacer caer sentado a alguien que se está yendo de vientre, pasando por violar viudas, robar las agujas de un acupunturista y hasta pegarle en la panza a una mujer embarazada. Así de cruel tenía que ser Nolbo para echar a la calle a su hermano Heungo y a sus hijos pequeños en pleno invierno. Escuchemos el pasaje que describe su maldad:

Fragmento de la “La canción de Heungbo” - Oh Jung Sook





Váyamonos ahora con el personaje de la madre de Ppaengdeok que aparece en el pansori “La canción de Sim Cheong”, que es una conmovedora historia de amor filial. Comienza cuando la madre de Sim Cheong muere al dar a luz a su hija, por lo que el padre de la recién nacida, que es ciego, tiene que mendigar leche para alimentar a la niña. Con el correr del tiempo, Sim Cheong es la que mendiga para proveer el sustento de los dos. A la tierna edad de quince años se vende a unos marinos como presa de sacrificio al rey dragón del mar, esperando que eso le devuelva la vista a su padre. En esta historia tan conmovedora, el personaje de la madre de Ppaengdeok aporta comicidad, aliviando el tinte demasiado triste de los acontecimientos. La madre de Ppaengdeok aparece cuando el ciego Sim está llorando desconsoladamente la muerte de su hija. No solo lo seduce y viven juntos, sino que despilfarra el dinero que había recibido Sim Cheong a cambio de su vida. Finalmente lo abandona en una posada cuando estaban de camino a un banquete de caridad para irse detrás de otro hombre. Escuchemos el pasaje de “La canción de Sim Cheong”, en el que se describe el escandaloso comportamiento de la madre de Ppaengdeok.

Fragmento de “La canción de Sim Cheong” - Kim Su Yeon