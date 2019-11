Won Ho de Monsta X deja el grupo por una deuda

© YONHAP News

Won Ho (cuyo nombre real Lee Ho Seok), uno de los 7 integrantes de Monsta X, abandonó el grupo por la controversia de una deuda impagada.

Su agencia Starship Entertainment dio a conocer el 31 de octubre que Won Ho decidió salir de Monsta X, aunque el grupo continuará sus actividades con 6 el resto.

La agencia dijo respetar la opinión de Won Ho de no dañar al grupo por temas personales. Se disculpó por las molestias causadas a los afectados, y también ante los fans por las noticias decepcionantes. Finalmente, afirmó que tomará medidas legales contra reclamaciones maliciosas y distorsionadas.

Además, la agencia reveló una carta escrita a mano por Won Ho, donde el artista confirma su salida del grupo, y recalca que adoptó esa decisión pues no puede ver cómo muchos sufren por su culpa.





No obstante, no hizo mención alguna sobre las acusaciones formuladas en su contra y solo aclara: "tuve días de inmadurez y grandes y pequeños errores, pero tras convertirme en aprendiz y debutar, me he esforzado para no avergonzarme de mí mismo ni de mis acciones". Por último expresó que "los otros integrantes no tienen nada que ver con esos problemas y les pido que sigan alentando al grupo".

MONSTA X, integrado por Shownu, Wonho, Minhyuk, Kihyun, Hyungwon, Joohoney y I.M., debutó en mayo de 2015 con el mini álbum 'Trespass' y ha sido considerado como un grupo emergente de ídolos. Wonho fue integrante clave del equipo como vocalista y bailarín principal.

Previamente, Jung Da Eun, quien participó en el programa de entretenimiento 'Ulzzang Era' con Wonho, subió comentarios sobre deudas en una red social, del tipo: “¿Cuándo vas a devolverme mi dinero?”.

Por otra parte, Han Seo Hee, exaprendiz del grupo de kpop, escribió comentarios de sospechas en su red social sobre que Shownu, líder de Monsta (nombre real Son Hyun Woo), salía con una mujer casada.

Al respecto, la agencia aclaró que Shownu mantenía cierto contacto con esa mujer antes de que ella se casara, pero cortó toda comunicación al saber de su matrimonio.

La agencia se disculpó con los afectados por este incidente y también con los fans, por las controversias.