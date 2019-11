La actriz Lee Young Ae presenta su primera película en 14 años

© YONHAP News

La actriz Lee Young Ae dijo el 4 de noviembre que espera que su nueva película "Bring Me Home" sea un punto de inflexión en su carrera como actriz y su vida como madre de dos hijos.

Convirtiéndose en una estrella internacional por su rol en la exitosa serie de televisón "Daejanggeum" en 2003, Lee eligió un thriller de misterio como su primer proyecto de pantalla grande en 14 años.

En "Bring Me Home", dirigida por Kim Seung Woo, Lee asumió nuevamente el papel de una madre en busca de su hijo perdido que enfrenta un fuerte rechazo de la gente en un pequeño pueblo de pescadores.

"Tanto en 'Sympathy for Lady Vengeance' como en 'Bring Me Home', interpreto el papel de una madre con un hijo", dijo la actriz de 48 años en una conferencia de prensa en Seúl. "Pero la diferencia entre las dos obras es que me he convertido en una verdadera madre".

Dijo que como una verdadera madre, ha podido sentir y expresar más emociones complejas y de dolor cuando interpretaba a su personaje en la reciente película.

Señaló que después de ser madre, escoge las obras con el deseo de que sus películas ejerzan una influencia favorable sobre las personas. Dijo que el film es un thriller cálido.

"Bring Me Home" estará en la cartelera el 27 de noviembre.