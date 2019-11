El violín tradicional haegeum y sus intérpretes

Las temperaturas están bajando poco a poco y nos impulsan a buscar comidas y bebidas calientes que nos animen y den energía. Lo mismo pasa con la música. Nos inclinamos por una música que nos reconforte y el haegeum es perfecto para esta época del año. Los coreanos de hoy están muy familiarizados con este instrumento tradicional que se asemeja a un violín, pero no era así hace veinte años. En ese entonces solía ser excluido de las orquestas porque, siendo un instrumento de cuerdas, suena parecido a uno de viento. Los antiguos ya habían percibido esa característica del haegeum y decían de él que no era un instrumento de cuerdas ni tampoco de viento. En la actualidad, cumple un rol importante en las orquestas tradicionales armonizando estos dos tipos de instrumentos. Los méritos del haegeum son que es capaz de producir una gran gama de sonidos y que se puede llevar a todas partes porque es pequeño y liviano. La intérprete que tuvo un papel clave en dar a conocer el instrumento fue Jeong Soo Nyun.

“Las cosas bellas de la vida” – Jang Sang Koo (compositor), Jeong Soo Nyun (haegeum)





Jeong Soo Nyun enseña actualmente en la Escuela de Artes Tradicionales de la Universidad Nacional de las Artes de Corea. Según contó ella misma, empezó a tocar el haegeum por pura casualidad cuando estaba en la escuela secundaria. Ella era tan tímida que no eligió ningún instrumento cuando sus compañeros optaban por el gayageum o el geomungo, que eran los favoritos de todos, por lo que no le quedó más remedio que tocar el haegeum. Poco después recibió el primer premio en un concurso organizado por el municipio de Seúl. Eso la alentó a acariciar el sueño de convertirse algún día en una gran intérprete. Hacia mediados de los años 80 tocaba en la Orquesta Tradicional de KBS cuando se unió a la la orquesta de cámara Seulgidung, lo que le permitió dar a conocer el haegeum a una audiencia más amplia. A principios de los años 2000 grabó y publicó el álbum “Gong” (vacío), que popularizó definitivamente el instrumento. Para ser honestos, el haegeum tradicional tiene un sonido nasal, agudo y hasta rasposo, por lo que no suena muy agradable. Sin embargo, Jeong Soo Nyun trabajó en la manera de tocar el instrumento para minimizar estos defectos y crear sonidos más suaves y emotivos. Otra intérprete de haegeum que fomentó el boom del haegeum es Kang Eun Il.

“Hey, ya!” – Ryu Hyeong Seon (compositor), Kang Eun Il (haegeum)





Tal vez les haya sonado conocido el tema que acaban de escuchar. Se trata de la adaptación de una canción folklórica de Gyeongsangdo muy conocida que se llama “Ongheya”. Kang Eun Il enseña actualmente en la Universidad Dankook y realiza actuaciones por todo el mundo. Saber tocar el piano y el violín, la ayudó a dominar pronto el haegeum. Además, tuvo como mentores a grandes maestros de la música, como Kim Yong Bae, el creador de la primera banda de samulnori del país, o el gran saxofonista Kang Tae Hwan, que la ayudaron a explorar nuevos caminos musicales. Una intérprete de haegeum más joven y con un futuro prometedor es Kkotbyeol. Tocó con el cantor de pansori Kim Yong Woo en Japón cuando todavía era una estudiante y un productor que la escuchó, le publicó su primer álbum en el país nipón. Su manera de tocar el haegeum la hace muy popular entre el público joven. Escucharemos un tema suyo muy conocido. Se llama “Amantes” y fue parte de la banda sonora de la telenovela “Cazadores de esclavos”.

“Amantes” – Kkotbyeol (haegeum)