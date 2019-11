El grupo de chicas Mamamoo regresa con su segunda álbul regular

© RBW

This comes eight months since their mini-album was released back in March. That's three years and nine months after their first studio album was unveiled. Since debuting in 2014 with a mini-album, Mamamoo garnered greater recognition for their impressive vocals and unique style that set them apart from their K-pop rivals. Their hit songs so far, include "Decalcomanie," "Gogobebe" and "Starry Night.

Mamamoo vuelve con un nuevo álbum el 14 de noviembre. Según la agencia del grupo de chicas, el nuevo álbum titulado "Reality in Black" es un álbum que demostrará el estilo y el color musical de Mamamoo.

Esto llega ocho meses desde de su mini-álbum, lanzado en marzo y tres años y nueve meses después de que se revelara su primer álbum regular.

Desde su debut en 2014 con un mini-álbum, Mamamoo obtuvo un mayor reconocimiento por su impresionante voz y estilo único que los distingue de otros cantantes. Sus canciones exitosas hasta ahora incluyen "Decalcomanie", "Gogobebe" y "Starry Night".