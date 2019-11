Cheer UP! (6) 겁 안 나요?

Subtítulos

PD:이거 다 터지면 세빛고 자사고 지정 취소되겠어요.

PD: Si se revela todo esto, la preparatoria Sevit perderá su estatus de escuela privada autónoma.

태범:저 근데... 제가 제보했다는 건 어떻게 아셨습니까?

Tae Beom: Este pero…¿Cómo supo que yo fui el denunciante?

PD:교육청에서 취재했죠.

PD: El ministerio de Educación realizó una investigación al respecto.

태범:어쨌든 지난번에 찍힌 우리 애들 무단 외박 영상은

영구 삭제 해주시는 거 맞죠?

Tae Beom: Como sea, ¿me asegura que borrará para siempre el video de la vez pasada, en el que mis estudiantes salieron sin permiso?

PD:양 선생님, 겁 안 나요? 이거 진짜 괜찮겠어요?

PD: Profesor Yang, ¿no le da miedo? ¿No está corriendo demasiado riesgos?





Expresión de la semana

겁 안 나요?



Pronunciación: Geop an nayo?

Traducción: ¿No le da miedo?





Explicación gramatical

‘겁 안 나요?’ es una pregunta que empieza con el sustantivo 겁 (miedo o temor). Le sigue la partícula de negación 안, (no), y termina con el verbo 나다 (surgir, emanar, producirse, alzarse, brotarse, originarse, etc.). Por consiguiente, la traducción literal de 겁 안 나요? o 겁 안 나다, en su forma básica, sería: ‘¿No le surge el miedo?’

Frases semejantes a 겁 안 나요? son:

- 무섭지 않아요?

- 두렵지 않아요?





Al contrario, la pregunta antónima a 겁 안 나요? sería 겁 나요?, con la cual estaríamos inquiriendo: ‘¿Siente miedo?’ o ‘¿Le da miedo?

Por otra parte, al responder a la pregunta 겁 안 나요? enunciaremos 겁 나요 (Me da miedo) o bien 겁 안 나요 (No me da miedo).

Por último, 겁 안 나요? pertenece al nivel semiformal. Según el nivel semiformal diremos 겁 안 나십니까?, en tanto que para el nivel informal de tuteo, enunciaremos ‘겁 안 나?’