Japón reabre la polémica con su Libro Azul 2019

El informe sobre relaciones exteriores que anualmente publica Japón expone, en su dedición de 2019, que la expresión “esclavas sexuales” no debería usarse para aludir a las mujeres que fueron víctimas de la esclavitud sexual impuesta por el Ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial...





El Libro Azul Diplomático 2019 publicado por el Ministerio de Exteriores japonés afirma que el término “esclava sexual” no es adecuado y no debería usarse. Como argumento, esgrime que el Gobierno surcoreano accedió a esta premisa en el acuerdo intergubernamental sobre el problema de las esclavas sexuales establecido entre Seúl y Tokio en 2015. Sin embargo, el Ministerio de Exteriores surcoreano ha rechazado de plano dicho argumento, aclarando que aunque la expresión oficialmente usada para referirse a las víctimas de la esclavitud sexual es “mujeres de confort del Ejército japonés”, eso no implica que no reconozca la condición de servidumbre o esclavitud sexual a la que fueron sometidas esas personas.





Pero, ¿hay algún fundamento que acredite esa afirmación de Japón?





Por ahora no. Aún no se ha dado a conocer la razón por la que la Cancillería japonesa incluyó ese argumento en su informe anual. El Ministerio de Exteriores de ese país no ha ofrecido hasta la fecha explicación alguna a los medios de comunicación surcoreanos que consultaron al respecto. Pero tampoco hay evidencias de que el Gobierno surcoreano aceptara no usar la expresión “esclava sexual” en el acuerdo bilateral en 2015, tal como afirma Japón.





Pese a que Japón no reconoce que esas mujeres fueron tratadas como esclavas sexuales, el término “esclavitud sexual” es ampliamente usado y reconocido por la comunidad internacional…





Exacto . Cabe explicar que las llamadas eufemísticamente como “mujeres de confort” son mujeres que fueron explotadas forzosamente como esclavas sexuales en los “centros de confort” para sus soldados, establecidos por las autoridades militares niponas en tiempos de guerra. Pero Japón quiere evitar el uso del término “esclavas sexuales” para insistir en que esas mujeres no fueron movilizadas de manera forzada, sino voluntaria, y por tanto, el Gobierno japonés no tiene ninguna responsabilidad que asumir al respecto, negando así la verdad histórica.





Ante este contexto, resulta tremendamente interesante que el primero en describir a esas mujeres como “esclavas sexuales” fuera un japonés...