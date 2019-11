‘Salir del trabajo’, de Cheon Myeong Kwan

ⓒ Getty Images Bank

El relato ‘Salir del trabajo’ del escritor Cheon Myeong Kwan, publicado en 2014, habla de un tiempo futuro en el que el coste de vida sube sin parar y la gente cae en la pobreza al no hallar trabajo.









-Todavía eres joven y tienes salud, ¿por qué no encuentras trabajo?

Hacía más de diez años que el índice de desempleo superaba el 90% y conseguir trabajo se había vuelto algo tan fantasioso como creer que la gente buena va al cielo después de morir.

Sin embargo, los funcionarios achacaban la culpa de todo a los desempleados.





“아직 나이도 젋고 사지도 멀쩡한데 왜 일을 못 구해?”





실업률이 구십 퍼센트를 넘어선 지 십년이 넘어

직업을 구하는 건 이제 죽어서 천국에 간다는 얘기만큼이나 허황된 꿈이 되었다.

그런데도 조정관들은 언제나 모든 책임이 실업자에게 있다는 듯

호되게 몰어붙이곤 했다.









Su padre había desaparecido cuando él tenía diez años. Según su madre, les había abandonado para irse con otra mujer. Desde entonces, la familia había sufrido toda suerte de desgracias.









Entonces le hizo la pregunta que había guardado en su corazón durante décadas:

-¿Por qué nos abandonaste, papá?

-¿Que yo os abandoné? ¿Quién te dijo eso?

-Pues, mamá. Dijo que te fuiste con otra mujer.

-Hijo, eso no es cierto. No importa lo que digan los demás, pero tú debes creerme.

-¿Por qué entonces nunca volviste a casa? ¿Sabías que murió Misuk? Murió sin que pudiéramos llevarla al hospital porque no teníamos dinero.

¿Por qué no nos llamaste siquiera? ¿Por qué?

-Pérdoname, hijo. Lo que pasó con tu hermana no me lo perdonaré nunca, pero no es cierto que me fuera con otra mujer. En realidad, nunca me fui de casa.

-¿Qué dices, papá? Si no te hemos visto en todos estos años...

-No, no es que me fuera de casa... -hizo una pausa para contener las lágrimas-: sino que nunca pude salir del trabajo.





남자는 수 십년간 마음속에 품어왔던 의문을 아버지 앞에 꺼내놓았다.





“근데 왜 우리를 버리신 거예요?”

“내가 너희를 버렸다고? 누가 그런 소릴 하디?”

“엄마가요. 다른 여자가 생겨서 우릴 버리고 떠난 거라구요”

“얘야, 그건 오해란다. 다른 사람은 몰라도 넌 그걸 이해해야 돼“

“그럼 왜 한 번도 찾아오지 않았어요? 미숙이가 죽은 건 알고 계세요?

병원비도 없어서 치료도 한 번 못 받고 죽어갔는데 왜 한 번도 연락이 없었던 거예요?”

“미안하다.

미숙이에 대해선 입이 열개라도 할 말이 없지만

내가 여자 때문에 집을 나갔다는 건 정말 오해란다.

난 사실 집을 나간 적이 한 번도 없어”





“난 집을 나간 게 아니라..... 아직 퇴근을 못하고 있는거야”









Entrevista al profesor de literatura coreana Bang Min Ho, de la Universidad Nacional de Seúl:

No poder salir del trabajo alude a montañas interminables de trabajo. El autor se burla de las largas jornadas laborales de Corea al poner al personaje del abuelo en situación de no poder volver a casa durante décadas. En el otro extremo, su hijo no puede criar a su nieto porque no tiene trabajo. Este mundo distópico fue creado por una minoría codiciosa, pero lo mantienen todos los que se adhieren al sistema sin cuestionarlo. El autor utiliza la sátira de un padre que no puede salir del trabajo como reflexión sobre si conformarnos con este mundo o hacer algo para cambiarlo.









Autor:

Cheon Myeong Kwan nació en Yongin, provincia de Gyeonggi, en 1964. Debutó como escritor en 2003 con el cuento ‘Frank y yo’, y publicó otras novelas como ‘La ballena’, ‘La familia envejecida’ y ‘El mundo de los hombres’.