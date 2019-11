Evolución de la cítara gayageum

Aunque la mayoría de los coreanos no puedan distinguir los sonidos de las cítaras gayageum y geomungo, todos saben que el gayageum era un instrumento del reino meridional de Gaya y que fue Ureuk el que lo llevó a Silla en el período de los Tres Reinos. Algunos creen incluso que fue él quien creó el instrumento, pero en realidad lo creó el rey Gasil de Gaya y Ureuk fue un simple músico de su corte. Ureuk se exilió en Silla llevando el gayageum cuando el reino de Gaya se desmoronaba, permitiendo que el instrumento fuera conocido ampliamente y se transmitiera hasta nuestros días. Según lo que se infiere de algunas figuras de arcilla de los tiempos de Silla, el gayageum original se parece mucho al que se utiliza en la actualidad para tocar la música cortesana. Este gayageum, que se llama “jeongak gayageum”, se caracteriza por tener en uno de los extremos dos protuberancias semejantes a los cuernos de una oveja y esto es lo que se observa en esas figuras de arcilla. De esto se puede inferir que la forma del gayageum no ha cambiado mucho a lo largo de sus casi 1.500 años de historia. El primer tema que escucharemos es una pieza de música cortesana interpretada con el “jeaongak gayageum”:

“Sangnyeongsan” (“Yeongsanhoesang”) - Kim Yeong Ja





En los depósitos reales de Japón, se guarda un antiguo instrumento coreano que proviene supuestamente de Silla. Se llama “sillageum” y se parece mucho al gayageum que se utiliza para tocar la música cortesana. Sin embargo, es de menor tamaño y tiene una cuerda que se usaba para colgar el instrumento al hombro cuando se lo tocaba. El cambio más drástico que sufrió el gayageum tuvo lugar hacia finales del período Joseon cuando surgió el “sanjo gayageum”. Es un tipo de gayageum que se utiliza para acompañar el canto o para interpretar el “sanjo”, que es una improvisación de música popular. Como la música popular es mucho más dinámica y rítmica que la cortesana, este gayageum es más corto y angosto que el “jeongak gayageum” y tiene las cuerdas dispuestas a menor distancia entre sí, lo que permite que los músicos toquen más rápido y produzcan sonidos más elaborados. Sin duda, la música tradicional se enriqueció enormemente con la aparición de este “sanjo gayageum”:

“Hwimori” del sanjo de gayageum al estilo de Choi Ok Sam - Hamdong Jeongwol





Con la creciente popularización del gayageum en los tiempos modernos, se le han introducido diversas modificaciones al instrumento. Por ejemplo, se han reemplazado las cuerdas de sedas por otras de metal o de fibra sintética y también se ha aumentado el número de cuerdas para producir sonidos más ricos. Por esta razón, existen en la actualidad gayageums de 13, 15, 17, 21 y 25 cuerdas cuando el tradicional solo tiene 12. Naturalmente no hay tema musical que no se pueda interpretar con el gayageum de 25 cuerdas. Sin embargo, como se toca con ambas manos, no se pueden ejecutar las técnicas más típicas del instrumento, por lo que algunos detractores dicen que al final se parece más a un arpa que al gayageum propiamente dicho. Como sea, los gayageum modificados producen timbres más claros y cristalinos que el gayageum tradicional, por lo que gusta a muchísimas más personas. Ya hemos escuchado un tema de gayageum clásico o cortesano, otro más popular de “sanjo gayageum” y ahora los dejaremos con un tema moderno interpretado con un gayageum modificado de 25 cuerdas.

“Felicidad” - Lee Seul Ki