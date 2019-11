¿Lee Kang In vs. Ferran Torres?

© YONHAP News

Un medio español criticó a aquellos que comparan a Lee Kang In con Ferran Torres. “No comparemos peras con manzanas, por favor, porque no es lo mismo”, dijo Toni Hernández, periodista del diario Deporte Valenciano. Lo cierto es que existen diversas miradas hacia Lee, el “onceavo titular” del FC Valencia. Como quizá sepan, Lee consolidó su carrera como futbolista como parte del equipo juvenil en ese club español desde muy pequeño. Por eso, los valencianos criticaban fuerte al ex director técnico del Valencia, Marcelino García Toral, por dejarle en el banquillo durante la temporada 2018-2019. Pero ahora que el surcoreano se ha consolidado como once principal y es un recurso importante del equipo, el público lo ve con ojos un más fríos que antes. Cuando juega algo mal, empiezan a criticarle, diciendo: “Mira a Ferran”, un colega de Lee que casi creció junto con él en el Valencia. Pero el periodista Hernández resalta que Ferran jugó 40 partidos oficiales el año pasado, mientras que Lee no. Y pregunta retóricamente al público si acaso aquellos que critican a Lee no son los mismos que exigían en verano su titularidad en el Valencia. Al respecto, destaca que para Lee es su primer año de debut en el equipo de adultos y, por tanto, hay que esperar y ver cómo evoluciona.