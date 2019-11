Eric Nam lanza un álbum en inglés

© STONE MUSIC ENTERTAINMENT

Tras finalizar la exitosa gira de conciertos europeos que comenzó en Portugal en junio, Nam ofreció una rueda de prensa en Estados Unidos la semana pasada.

Nam debutó con el sencillo "Heaven's Door" en enero de 2013, y su último sencillo digital fue "Runaway", lanzado el 8 de abril.

El cantante Eric Nam publicó un nuevo álbum en inglés "Before We Begin", con la intención de adentrarse en el escenario mundial. El álbum contiene ocho canciones "Come Through", "You're Sexy I'm Sexy", "How'm I Doing", "Wonder", "No Shame", "Felicidades", "Runaway" y "Love Die Young".

Erin Nam ha trabajado mucho en la gira y la promoción de su nuevo disco desde junio, recorriendo distintos países del mundo como Portugal, España, Italia, Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, entre otros.

Los temas del disco reflejan indudablemente la marca Eric Nam. Esperamos que sea el comienzo de otro gran éxito para este artista, al que caracterizan buenas dosis de humildad y dulzura.