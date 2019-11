El empleo despunta en octubre

© YONHAP News

El empleo mostró un comportamiento favorable durante los últimos tres meses. Según la Oficina Nacional de Estadística, el número de personas empleadas en octubre registró 27,5 millones de trabajadores, unas 419.000 personas más a nivel interanual, siendo así la segunda vez en el año que las contrataciones superan los 400.000 puestos de trabajo. Así, el mercado laboral parece mostrar cierta recuperación tras lograr por tercer mes consecutivo una subida de más 300.000 puestos de trabajo a nivel interanual. En tanto, la tasa de empleo llegó el mes pasado al 61,7%, el mayor nivel para un mes de octubre desde 1989. Por otro lado el desempleo en dicho mes fue del 3%, dato que refleja un descenso de un 0,5% a nivel interanual y la menor cifra en 6 años, mientras que el paro juvenil fue del 7,2%, casi 1,2 puntos porcentuales menos que en 2018. Sin embargo, pese a los datos positivos, los expertos advierten que es pronto para celebrar el repunte mejora del mercado laboral.





La creación de puestos de trabajo, la mejora de la tasa de empleo y la reducción del paro son claras señales de recuperación, pero en detalle las estadísticas muestran que la situación no es tan favorable como parece, pues estos aumentos no revierten por igual en todos los sectores ni grupos de edades. En particular, el paro aumentó especialmente entre aquellos de 40 a 49 años, siendo el único grupo de edad en el que aumentaron los desempleados, sobre todo por falta de oferta en el sector privado. En tanto, las contrataciones en el sector manufacturero bajaron por decimo noveno mes consecutivo, mientras que entre mayoristas y minoristas llevan a la baja desde hace cinco meses. Cabe destacar que los trabajadores de edad avanzada fueron los más contratados en octubre. De hecho, gran parte de las contrataciones fueron a personas de dicho grupo etario, en concreto en el sector de salud y bienestar social. Si bien es acertado que la Administración de Seúl busque mejorar la precaria situación laboral y económica de los trabajadores de edad avanzada, al ser Corea uno de los países que envejece con mayor rapidez en el mundo, debería afrontar dos problemas igual de importantes: revitalizar el empleo de los ciudadanos de cuarenta años, considerados como la espina dorsal de la economía, y aumentar el nivel de ocupación en el sector manufacturero.