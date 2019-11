‘La hija y la madre’, de Im Sun Deuk

ⓒ Getty Images Bank

“¿Qué tiene de malo mi hija? Posee un buen trabajo y no se queda atrás de nadie”. Al tratarse de su hija, la madre mostraba una confianza sin límites y una forma de pensar progresista, que superaba antiguas usanzas.

-Oye, hija, dicen que entre los que lucharon por la revolución y la independencia hay muchos que todavía no se han casado. ¿No te interesa nadie en especial? –le preguntaba, para persuadirla de volver a casarse.





“뭐 내 딸이 어디가 어쨌단 말인가.

일~ 잘 하겠다~ 요즘 세상에 어디가도 안 빠지지~”

이렇게 어머니는 당신 딸에게 한하여서 자신만만하고

더욱이 지극히 소박한 진보적인 사상을 가져

일체의 인습도 뛰어넘게 되는 것이었다.

“얘야, 더러 혁명운동 한 사람들 중에는 늦게 초혼 자리도 있다더구나.

혹 마음에 쏠리는 데라도 없니?”

어머니는 은근히 딸의 의향을 떠보며 재혼을 권하는 것이었다.









La madre consideraba una suerte que su hija enviudara sin hijos, pero le dolía que viera sola siendo tan joven. Le enorgullecía que trabajara, pero quería que encontrara a un buen hombre y que se volviera a casar.









-Si nunca me volví a casar y os crié sola, fue con la esperanza de que tuvieran una mejor vida, no para que mi hijo se case “con alguien de segunda mano”.

-Cálmate, mamá –dijo Hyeonsun, tomándola de las manos-. En base a lo que acabas de decir, yo también merecería ir a la basura. ¿Acaso no soy “de segunda mano” como Yeongyeong? Si insistes en pensar así, no vuelvas a pedirme que me case.

La madre lanzó un largo suspiro y respondió:

-¿Estás loca? ¿Quieres envejecer y morir sola?

Sin embargo, solo lo decía por decir. Con su hija ante sus ojos, supo que no debía juzgar a las personas como “nuevas o de segunda mano”. Solo era un viejo e inútil prejuicio, fruto de ideas anticuadas como una cicatriz de viruela.





“내가 수절하고 너희 오누이 길러낼 땐 버젓한 세상 보고파 그랬지,

왜 어쩐다고 멀쩡한 자식 헌 짝을 맞춰줄까”

“어머니 말씀대로 하면 저도 쓰레기통 참례나 해야겠어요.

연경이처럼 헌 것이긴 매일반 아니예요?”

그럴 바에는 다신 절 보고도 재혼하라고 마세요”

그제야 어머니의 긴 한숨이다.

“미친 것. 그럼 외도토리처럼 혼자 늙어죽을 텐가?”

거지반 입안에서 하는 소리다.

눈앞의 딸을 보니 진심인즉 헌 것이고 새 것이고 사람 추세할 것이 못되었다.

다만 하나, 마마자국처럼

어머니의 낡은 생각 가운데

그런 기성관념이 의미없이 남아 있었을 따름이다.









Entrevista con la crítico literaria Jeon So Yeong:

La historia trata de la liberación femenina, pero no enfrenta a mujeres con hombres, sino que muestra cómo una madre cambia de forma de pensar gracias a su hija. La autora pensaba que la liberación de la mujer sería realidad cuando las mujeres rompieran con los estereotipos patriarcales tan interiorizados. Dicha idea queda reflejada con el personaje de una mujer a medio camino entre lo tradicional y lo nuevo, que se enfrenta a su propia hipocresía al ver sus propias contradicciones sobre el matrimonio de sus hijos.









Autora:

Im Sun Deuk nació en 1915, pero se desconoce la fecha de su muerte. Fue la primera crítico literaria del país. Entre otras obras, es autora de ‘El domingo’ o ‘La madrina’.