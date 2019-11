Cultura consulta sobre servicio militar de artistas

ⓒKBS News

El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo ha tomado la iniciativa de mejorar el actual sistema de servicio militar para las estrellas del K-Pop.





Dicho ministerio intenta mejorar el tema del servicio militar de los artistas del K-Pop porque no están incluidos entre aquellos surcoreanos que destacan por promover el país, que pueden optar por un “servicio militar alternativo” que en realidad es una prestación social sustitutoria, ley que fue reformada el jueves 21. Previamente, ante las controversias por falta de equidad o trasparencia en cuanto al servicio militar alternativo, un equipo formado por representantes del Ministerio de Defensa, Administración de Personal Militar, y el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo hasta valoraba suprimirlo por completo, pero finalmente decidió mantener estas excepciones, aunque más limitadas.





Por si algunos de nuestros oyentes no estuvieran al tanto, ¿en qué consiste ese sistema militar alternativo?





Se trata de un sistema básicamente creado para artistas o deportistas en activo, entre otros. Concretamente, les permite prestar servicios sociales en centros como correccionales, establecimientos para formar personas con discapacidad, o colegios en zonas remotas, etc., en lugar de realizar el servicio militar. Fundamentalmente, la reforma buscaba aumentar la equidad y la transparencia de este sistema.





Para artistas y deportistas que realmente han demostrado logros que ayudan a promocionar el país, esta alternativa es importante pues el servicio militar obligatorio puede interrumpir en gran parte su carrera…





Así es . Por las características de algunos sectores del arte y del deporte, esas personas deben mostrar lo mejor de su desempeño en un momento concreto, normalmente cuando sus habilidades han alcanzado su apogeo. Para no interrumpir ese periodo, el Gobierno creó el servicio militar alternativo, que básicamente permite realizar una prestación sustitutoria para artistas destacados o deportistas premiados en algún evento internacional de gran envergadura.





Pero la sociedad considera injusto que las “estrellas del K-Pop” no puedan beneficiarse de esta opción y el tema ha calado en la sociedad…





El caso más representativo sería el de los integrantes del grupo musical BTS, quienes se han lanzado al estrellato a nivel mundial. Hace tiempo que la gente alegaba que artistas como BTS merecen beneficiarse del sistema de servicio militar alternativo. Sin embargo, la reciente reforma, excluye a los artistas del mundo del entretenimiento de aquellos elegibles para conmutar el servicio militar obligatorio, argumentando que esa exención contradice la postura básica del Gobierno, de reforzar la transparencia y la objetividad en el proceso de selección de posibles candidatos.





¿En qué se basan para excluir a los artistas del K-Pop?





Pues básicamente, explican que no hay criterios objetivos para determinar si un artista cumple ciertos estándares o no. Por ejemplo, los intérpretes de música clásica o música tradicional coreana sí tienen esas pautas, como podrían ser los concursos internacionales de prestigio, pero en el caso de los artistas del K-Pop, no resulta tan fácil establecer tal criterio, según el Gobierno.





Asimismo alegaron problemas para mantener la igualdad en el proceso…