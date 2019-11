Food Master Group, leche para mascotas

© Food Master Group

Food Master Group, es una start-up fundada en marzo de 2017 que busca llegar a ser una empresa reconocida a nivel internacional como sinónimo de innovación en el sector de alimentos para mascotas. El nombre de la empresa alude a un grupo de especialistas con más de veinte años de experiencia en marketing, producción e I+D en productos alimenticios. La demanda de productos lácteos en Corea ha ido retrocediendo al disminuir la tasa de natalidad, pero en paralelo las ventas de leche para mascotas aumentan cada vez más. Se trata de un mercado recién creado en el país que crece a ritmo constante. Actualemnte, mueve al día unos 10.000 millones de wones, unos 8,5 millones de dólares. Food Master Group es una joven e innovadora empresa que se ha especializado en este sector.





La mayoría de perros y gatos no cuenta con la cantidad suficiente de enzima lactasa para descomponer la lactosa de la leche, y su ingesta puede provocarles diarreas y malestar digestivo. Por eso el equipo de investigación y desarrollo de Food Master Group no se compone solo de expertos veterinarios, sino que también especialistas en químicos farmacéuticos y del sector lácteo, que han unido fuerzas para resolver el problema de intolerancia a la lactosa. Dr. Holi PetMilk, es la marca de leche baja en grasa para mascotas de Food Master Group. La leche entera lleva más de un 4% de grasa, pero la de la empresa coreana tiene solo un 1,4% y menos de 110 calorías por envase, ayudando así a controlar la obesidad en perros y gatos. Además es 100% grado humano, es decir, se elabora con ingredientes y procedimientos similares a la de las personas. Lanzada en 2017, Dr. Holi PetMilk es la primera leche con bajo contenido engrasa para mascotas de Corea, un alimento idóneo que ayuda a evitar la obesidad y otras enfermedades asociadas con sobrepeso en mascotas. No obstante, de nada sirve que estos productos tengan excelentes propiedades o muchos beneficios para la salud, si no gusta a los animales de compañía. Por eso ha creado varios productos y distintos sabores derivados de leche, como caramelo, vainilla o con probióticos, así como para distintas edades, desde cachorros hasta adultos, etc. Hoy en día, sus productos han recibido una buena acogida en el mercado y se venden en numerosos establecimientos, cadenas de supermercados, grandes almacenes y tele-tiendas del país.