Cumbre Especial Corea-ASEAN

Corea del Sur y la ASEAN, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, celebraron el trigésimo aniversario de establecimiento de relaciones entre ambas partes con una Cumbre Especial en Busan los días 25 y 26, que prácticamente marca el comienzo de la llamada Nueva Política del Sur 2.0…





En verdad, la Nueva Política del Sur 2.0 no es un concepto nuevo, sino una ampliación de la Nueva Política del Sur que impulsa la Administración de Moon Jae In, para aumentar el ámbito de cooperación entre Corea y la ASEAN. Para quienes no estén al tanto, la Nueva Política del Sur es una estrategia diplomática que anunció el presidente Moon Jae In en noviembre de 2017 en un Foro Empresarial Corea-Indonesia. En esencia, busca elevar las relaciones de Corea del Sur con la ASEAN al mismo nivel que con las cuatro grandes potencias en torno a la península coreana, es decir, Estados Unidos, China, Japón y Rusia.





Con esa estrategia el Gobierno de Moon Jae In busca impulsar la cooperación con las naciones del sudeste asiático…





Tras la guerra fría, Corea del Sur ha mantenido estrechas relaciones económicas y diplomáticas con Estados Unidos y Japón hacia el este, mientras que hacia el oeste básicamente se ha relacionado con China y Rusia. Pero el Gobierno surcoreano busca redistribuir el peso de la diplomacia y comercio exterior hacia el sudeste asiático, cuya influencia en el ámbito político-económico global aumenta cada día.





El lema de la Cumbre Especial de Busan es “Socios por la paz, prosperidad para las personas”, obviamente en línea con la Nueva Política del Sur...





Así es. La meta de la nueva política hacia el sudeste asiático podría resumirse en “3 Ps”: Personas, Paz y Prosperidad. Es decir, dicha estrategia no solo busca aumentar la cooperación entre Corea y la ASEAN en materia económica, sino que ambas partes logren un aumento de prosperidad conjunta en todos los ámbitos y un beneficio centrado en personas, y por eso contempla el aumento de intercambios no solo en comercio, sino en cultura, tecnología, recursos humanos y seguridad.





Y para Corea la cooperación y el apoyo de dicho bloque asiático en el proceso de paz en la península coreana es importante..





No sería exagerado decir que mientras haya paz en la península coreana se garantiza la estabilidad en la región, y obviamente esa es una importante base para promover la prosperidad de las naciones del sudeste asiático. Además, muchos de los países que integran la ASEAN mantienen relaciones diplomáticas con Corea del Norte y podrían desempeñar un papel importante ante el problema nuclear norcoreano si intentan favorecer el diálogo entre las dos Coreas.