‘Eunbiryeong’, de Lee Sun Won

ⓒ Getty Images Bank

Fuimos nosotros los que le pusimos el nombre de Eunbiryeong a ese paso de montaña. Ahora que él estaba muerto, los únicos que sabíamos que se llamaba así éramos ella y yo.

Al principio le pusimos Eunjaryeong, la tierra de los ermitaños, pero luego lo cambiamos por Eunbiryeong, la tierra escondida, porque sonaba más misterioso.





그 샛길을 은비령(隱秘嶺)이라고 이름 붙인 건 나와 그였다.

그가 죽은 다음인 지금도

그 샛길의 이름을 은비령으로 알고 있는 사람은

나와 여자밖에 없었다.





처음엔 은자령(隱者嶺)이라고 불렀다.

은자가 사는 땅.

그러다 그보다 더 신비롭게 깊이 감춰진 땅이라는 이름으로

은비령이라고 불렀다.









De hecho, después que Lee Sun Won publicó el relato ‘Eunbiryeong’, el paso de montaña que fue escenario de esta historia pasó a llamarse realmente así.









Ella me prometió que volvería en 25 millones de años y yo le hice la misma promesa. Realmente es mucho tiempo, pero no me lo pareció allí. Quizá el mundo fuera de Eunbiryeong se detuvo en las tinieblas y yo permanecí en ese lugar por más de 25 millones de años.

Sin embargo, solo han pasado cinco meses desde entonces. ¿Podremos cumplir la promesa de volver a vernos en 25 millones de años?





별처럼 여자는 2천 5백만년 후

다시 내게로 오겠다고 했다.

나도 같은 약속을 여자에게 했다.





벗어나면 아득해도 은비령에서 그것은 긴 시간이 아니었다.

어쩌면 그 때 은비령 너머의 세상은

깜깜하게 멈추어 서고,

나는 2천 5백만 년보다 더 긴 시간을

그곳에 있었던 것인지도 모른다.





아니, 그보다 이제 겨우 다섯 달이 지난

2천 5백만 년 후 우리는 그 약속을 지킬 수 있을까









Entrevista a la crítico literaria Jeon So Yeong:

El tiempo que el protagonista y Seonhye pasan juntos en Eunbiryeong es la oportunidad que tienen de ser honestos con sus sentimientos y comprobar que son correspondidos. Cuando escuchan que las almas de los muertos residen en las estrellas, les parece sentir que la presencia del difunto brilla con mayor intensidad. Por esta razón, el protagonista y Seonhye deciden sepultar sus sentimientos en Eunbiryeong y esperar 25 millones de años hasta volverse a encontrar. Es una bella historia que expresa que ciertos sentimientos, como la añoranza y el amor, brillan sin apagarse durante millones de años.









Autor:

Lee Sun Won nació en 1958 en Gangneung, provincia de Gangwondo. Debutó como escritor en 1988 con el relato ‘Luna de día’. También escribió ‘El barrio de Apujeong no tiene salida de emergencia’, ‘El color del agua’ y ‘El camino andado con mi hijo’.