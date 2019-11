“Propuesta Moon Hee Sang” sobre la explotación laboral

ⓒYONHAP News

La propuesta del presidente de la Asamblea Nacional, Moon Hee Sang, sobre el asunto de la explotación laboral durante el colonialismo ha generado gran revuelo en la sociedad surcoreana. Su plan sugería reunir aportaciones de empresas y particulares coreanos y japoneses para indemnizar a las víctimas del reclutamiento laboral forzoso a manos de empresas niponas durante la Segunda Guerra Mundial. No obstante, las propias víctimas han expresado su desacuerdo con la propuesta, alegando que no refleja su voluntad y exime de responsabilidad al Gobierno japonés.

Tomando como referencia el programa “Memoria, Responsabilidad y Futuro” activado por Alemania en el año 2000 para indemnizar a los trabajadores víctimas de explotación laboral forzosa durante el régimen nazi y la Segunda Guerra Mundial, la propuesta del jefe parlamentario surcoreano plantea indemnizar a las víctimas mediante donaciones de empresas y ciudadanos surcoreanos y japoneses. En realidad, la propuesta no difiere mucho de la presentada previamente por el Gobierno surcoreano. No obstante, la propuesta de Moon Hee Sang amplía el programa de indemnización a todas las víctimas, desde aquellas que interpusieron demandas contra los autores de la explotación laboral o aquellas que ya obtuvieron sentencias a su favor, hasta las que no han iniciado ningún proceso legal, en un intento de ofrecer una solución definitiva al problema.

Pero las víctimas han reaccionado fuertemente contra esta sugerencia, pues sostienen que según la planteó el presidente de la Asamblea Nacional, la propuesta no busca indemnizar y reivindicar el honor de las víctimas como debería, sino ayudar a los explotadores a eliminar la “última carga de conciencia” restante y a sentirse libres de toda responsabilidad, al “comprar” la reconciliación con los explotados y su futuro silencio.