CowGold, sal líquida en espray

Fundada en 2016, CowGold ha logrado desarrollar su propia tecnología para producir la sal líquida de mejor calidad, gracias a su experiencia y conocimiento en sistemas de filtración de impurezas de agua del mar y refinado de sal. El nombre de la compañía viene de un juego de palabras, puesto que “vaca” y “oro” en coreano es “so” y “geum”, y suena como “sogeum”, “sal” en coreano. CowGold utiliza sal marina natural de la marisma del distrito de Sinan, una de las mejores del mundo al ser rica en minerales, hierro y calcio. Tras disolverla en aguas funcionales, pasa por tres filtrados de impurezas y se deposita en un barril en donde reposa y se expone a rayos infrarrojos lejanos durante 24 horas. Posteriormente, se lleva a una habitación de arcilla roja durante 48 horas para eliminar toxinas y metales pesados, y por último, se lleva a cabo la inspección visual para evaluar que no el producto no tiene defectos. También cabe destacar que el sistema de refinado de CowGold elimina el 99,9% de las impurezas de la sal marina, pero mantiene intactos los buenos elementos. Lo sorprendente es que la sal refinada no tenga forma sólida, como la sal convencional, sino líquida y en aerosol.





La marca de la empresa es Bitnoeul, que significa “luz crepuscular”. Se caracteriza por un bajo contenido en sodio, casi un tercio de la sal convencional, y resulta idóneo para aquellos que están a dieta o tienen alta la presión arterial. Utilizar la cantidad correcta de sal es el secreto para no estropear muchos platos. CowGold ha desarrollado un nuevo método que permite sazonar los alimentos de forma exacta y uniforme, dando así sus primeros pasos para ser reconocido como la mejor sal del mundo.