Trump alude a usar la fuerza militar contra el Norte

El presidente estadounidense Donald Trump declaró esta semana que su país cuenta actualmente con el Ejército más poderoso del mundo y que, aunque no lo desea, pero si las circunstancias lo demandaran podría recurrir a la fuerza militar contra Corea del Norte. Sin embargo, pese a este comentario, recalcó que sus relaciones con el líder norcoreano Kim Jong Un son buenas, al tiempo de exhortar al cumplimiento de los acuerdos de desnuclearización.

Trump aludió al uso de la fuerza militar durante una rueda de prensa en Londres con el secretario general de OTAN, Jens Stoltenberg. Entonces comentó que son muy buenas sus relaciones con Kim Jong Un, no obstante volvió a llamarle “rocketman” (hombre cohete), como solía hacer en momentos de máxima tensión y de guerra psicológica entre Pyongyang y Washington. También afirmó que el poder militar de Estados Unidos ha aumentado en gran medida desde que comenzó su administración y que Estados Unidos es sin duda la nación más poderosa en el mundo. Así, advirtió de que aunque espera no llegar nunca a usar la fuerza militar, no desistirá de usarla de ser necesario.

Esta declaración del presidente estadounidense llegó poco después de otro provocador comentario de Corea del Norte, país que insiste en reiterar que “el tiempo se acaba” y que escogerá su “regalo de Navidad” en base a la decisión que adopte Washington. En otras palabras, el régimen de Pyongyang dio a entender que si Estados Unidos no cambia de actitud y de estrategia, por su parte podría proceder a realizar nuevos ensayos balísticos y nucleares. En este contexto, el reciente comentario de Trump sobre un posible uso de la fuerza se interpreta como una advertencia a Corea del Norte a “no paserse de la raya”.

En realidad, tanto Estados Unidos como Corea del Norte necesitan que el diálogo avance. Para el país norteamericano porque está en marcha un impeachment, proceso de moción de censura, contra Trump y no le vendría mal un logro como resolver la tensión en el Nordeste de Asia para reforzar su candidatura de cara a las elecciones presidenciales. Y en el caso de Corea del Norte, porque se acerca el fin del plazo fijado unilateralmente para reanudar el diálogo nuclear. Sin embargo, durante los últimos días Pyongyang se ha centrado más en provocar a la contraparte, con nuevos ensayos de armas, a los que Washington ha respondido con un aumento de las operaciones de vigilancia sobre la península coreana. Así las cosas, se percibe un aumento de tensión en la península coreana, pero de repetirse el proceso de otras veces, llevar la situación al extremo solo dejaría entrever que falta poco para retomar las negociaciones, pues aparentemente lo último que ambos países desean es provocar una escalada del conflicto.