EEUU mantiene su postura sobre los gastos en defensa

Cada vez hay menos posibilidades de que Corea del Sur y Estados Unidos alcancen un acuerdo sobre reparto de gastos en defensa antes de fin año, pues durante la cuarta ronda de negociaciones al respecto mantenida esta semana, Washington mantuvo su postura con firmeza.





Realmente no es probable que ambos países lleguen a un acuerdo durante el año en curso, pues Estados Unidos exige con firmeza un aumento exponencial de la aportación de Seúl y no parece dispuesto a dar su brazo a torcer. No obstante, dentro del propio país estadounidense, se escuchan algunas voces contrarias a exigir un aumento desmesurado en la aportación de gastos en defensa a Corea del Sur.





Al respecto, Washington parece no valorar todo lo que supone tener estacionadas tropas al Sur de la península coreana, ¿no?





Podríamos decirlo así. Pues, por poner un ejemplo, Estados Unidos no valora en absoluto que sus fuerzas militares en Corea del Sur suponen una garantía para su propia seguridad nacional. Además, las exigencias de Washington van más allá del marco del acuerdo suscrito hasta la fecha con Seúl sobre el reparto de gastos de defensa combinada. Dicho acuerdo establece que Corea asumirá el coste salarial de los trabajadores coreanos empleados que precisen para su establecimiento en Corea las fuerzas estadounidenses, los gastos de construcción de instalaciones militares, y los de logística militar. Pero ahora la Administración Trump exige que Seúl también asuma el salario de los soldados estadounidenses, y de los gastos que genera la rotación de tropas y sus entrenamientos en el extranjero.





Quizá Estados Unidos olvida que dicho convenio tiene carácter vinculante a efectos de Derecho Internacional…

Exacto .





Concretamente ¿a cuánto asciende la aportación que Estados Unidos exige a Seúl para cubrir los gastos de defensa combinada?





Actualmente reclama unos 5 mil millones de dólares, suma que supone un incremento exponencial de la actual aportación de Corea. Pero Estados Unidos no solo está presionando a Corea del Sur, sino también a otros aliados como Japón y a los países integrantes de la OTAN, al exigir a todos que aumenten el gasto en materia de defensa. Al respecto, los países de la OTAN acordaron elevar al 2% de su respectivo PIB la aportación a los gastos de defensa combinada con Estados Unidos, mientras que a Japón le reclama que quintuplique su aportación actual.





Desde que comenzaran las presiones, pero sobre todo recientemente, Seúl intenta por todos los medios rebajar esa presión y muestra disposición a asumir un aumento “justo y equilibrado”…





Además, cabe recordar que Corea asumió gran parte de los gastos de construcción de la nueva base militar estadounidense en Pyeongtaek, y es uno de los países del mundo –si no el que más- que más ha invertido en comprar armas al país norteamericano, según confirmaba recientemente el ministro surcoreano de Defensa, Jeong Kyeong Doo, en una columna de opinión sobre el tema publicada en el medio estadounidense Defense News.





En tanto, el parlamento estadounidense ha valorado la aportación de Corea del Sur a los gastos de defensa combinada.