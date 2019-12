'Cuervos', de Lee Tae Jun

ⓒ Getty Images Bank

“Cuervos” es un cuento de Lee Tae Jun publicado en 1936 y tiene como escenario el invierno en una casa de campo. Su argumento trata sobre la soledad del ser humano y la muerte a través de los ojos del protagonista, un escritor pobre, y una mujer que padece de tuberculosis.









“Aquí, hasta los cuervos son mis amigos", dice el escritor alegremente tratando de ocultar el funesto sonido de estas aves con una broma.





“¿Cómo puede decir eso? Me gusta todo de este vecindario, excepto esas aves. Parecen recordarme constantemente que no me olvide de la muerte”.





“Son prejuicios infundados. Hay pájaros blancos y también hay negros. Los hay de trinar cantarín y otros de trino más áspero. Incluso, según el gusto de cada cual, los cuervos pueden ser adorables.”





“Me parece de mal gusto, igual que a la gente que le gustan las calaveras. No piensan en que algún día morirán. Para mí los cuervos son criaturas espantosas. Me dan escalofríos porque parecen hombres malvados y enmascarados que me persiguen. Temo que esas aves se abalanzarán sobre mí cuando muera y...”









Entrevista a la crítico de literatura Jeon So Yeong:

El autor (이태준) trata de superar la oscura realidad de Corea de los años 30, cuando el país estaba bajo el yugo japonés, describiendo con gran estilo la miseria del personaje principal, la enfermedad de la mujer y sus amores no correspondidos. Con esa belleza, irónicamente resalta la tragedia extrema de sus vidas.





Autor:

Lee Tae Jun nació en Cheorwon, provincia de Gangwon, en 1904. Debutó como escritor en 1925 al ser premiado por la revista literaria Joseon Mundan por su cuento 'Oh Mong Nyeo'.

Fue uno de los fundadores de Guinhoe (El círculo de los nueve), un club literario formado en 1933, y también vice presidente de la Asociación de Literatos de Joseon.