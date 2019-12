Corea aprueba el presupuesto para 2020

ⓒKBS News

La clase política vive cierta controversia tras aprobar la Asamblea Nacional un plan presupuestario para 2020, elaborado por partido gobernante y otros cuatro partidos, excluyendo al principal opositor Libertad Corea, pese al fuerte rechazo de este último. ¿Cómo fue el proceso?





Ayer, martes 10 era el último día del periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea. Pero pese a haber sobrepasado en ocho días el límite legal fijado para aprobar el presupuesto nacional de 2020, el principal opositor Libertad Corea no logró acortar discrepancias con el resto de partidos. Ante un callejón sin salida y dada la urgente necesidad de tramitar el presupuesto en el pleno, el oficialismo The Minjoo presentó un plan de gastos elaborado previamente con otro cuatro partidos opositores. El monto acordado para 2020 asciende a 512 billones 300 mil millones de wones. Aunque para sorpresa de todos, Libertad Corea no se quedó de brazos cruzados y a última hora presentó su propio plan presupuestario, valorado en 499 billones 200 mil millones de wones.





Pero este plan de Libertad Corea ni siquiera llegó a someterse a votación, ¿no?





Así es . La propuesta del principal opositor fue abolida sin siquiera llegar a ser votada, al topar con la desaprobación del Gobierno. Acto seguido, el presidente de la Asamblea Nacional procedió a la votación del plan presupuestario presentado por The Minjoo y los otros cuatro partidos ante 162 legisladores, y fue aprobado por 156 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones.





¿Y cuál fue la reacción de Libertad Corea?





Nada más obtener luz verde el presupuesto nacional 2020, Libertad Corea realizó una sentada durante toda la noche en la sala de plenos de la Asamblea Nacional, para expresar su fuerte descontento e indignación al respecto. En tanto, el miércoles 11 los legisladores de esa formación se reunieron para criticar al actual Ejecutivo por “pisotear los valores de la democracia e ignorar las buenas prácticas para conseguir sus objetivos”. Así, el responsable parlamentario del principal opositor, Shim Jae Chul, anunció el inicio de una “ardua lucha”, dejando entrever una fuerte crisis política, al menos a corto plazo.





En esa línea, cabe esperar un ambiente nada amigable de cara a la sesión extraordinaria que comenzó el 11 de noviembre, cuyo principal objetivo era tramitar las mociones de ley más controvertidas…





Efectivamente . Las reformas de ley previstas para la sesión extraordinaria, tales como la reforma electoral o la creación de una entidad independiente de investigación sobre corrupción de altos cargos, son propuestas de ley infinitamente más controvertidas que el presupuesto nacional. No en vano, el principal opositor Libertad Corea los tilda de “intento de nueva dictadura”, y ya ha anticipado que recurrirá a todas las medidas posibles para impedir su aprobación, incluido el filibusterismo.





¿Y cuál es la postura del oficialismo al respecto?





La postura oficial de The Minjoo, el partido gobernante, es que se esforzará hasta el último momento por lograr un consenso mediante el diálogo. No obstante, recalcó que si Libertad Corea insiste en optar por el filibusterismo, podría tramitar dichas leyes usando la vía rápida legislativa (Fast-track), y organizar sesiones extraordinarias cada 3 o 4 días, para neutralizar el filibusterismo del principal opositor.