Historias de amor de los cantantes de pansori

A mediados del siglo XIX vivió un cantante de pansori llamado Song Heung Rok. Tenía una voz tan poderosa y atractiva que le decían “gawang”, el rey del canto. Una vez actuó en Daegu y todos se admiraron de su talento, menos una gisaeng llamada Maengnyeol. Cuando le preguntaron por qué no le había gustado, dijo que le faltó fuerza y sentimiento cuando cantó la parte en que Chunhyang se lamenta de su suerte en la prisión. Herido en su orgullo, Song Heung Rok se entregó en cuerpo y alma a ensayar esta parte del pansori “La canción de Chunhyang” hasta que consiguió la aprobación de la gisaeng Maengnyeol. Al final los dos se enamoraron y vivieron juntos. Sin embargo, el cantor de pansori viajaba mucho por su profesión y Maengnyeol era una mujer de carácter muy fuerte, por lo que tenían frecuentes peleas. Una vez tuvieron una gran discusión y Maengnyeol hizo sus valijas y se marchó de la casa. Cuentan que el cantor se dolió tanto que improvisó una canción muy triste cuando ella se marchaba. La cantó con una voz tan atronadora y emotiva que Maengnyeol la escuchó traída por el viento y volvió a su lado. La canción se conserva como parte de la sarta de canciones misceláneas del sur “Heungtaryeong”.

Lim Bang Ul se convirtió en una gran estrella del canto en la época de la ocupación colonial japonesa por la manera en que interpretó el pasaje “Ssukdaemeori” del pansori “La canción de Chunhyang”, en la que la joven clama por libertad y justicia al verse encerrada en la cárcel, porque recordaba la situación de represión y explotación que sufrían los coreanos bajo el dominio nipón. Lim Bang Ul fue también el protagonista de una gran historia de amor. El amor de su vida fue una gisaeng que se llamaba Sanhoju. Se enamoró tan profundamente que dejó el pansori para pasar más tiempo con ella. Un par de años después, al darse cuenta de lo mucho que se había estropeado su voz por la falta de práctica, Lim Bang Ul dejó a su amante y se internó en una montaña remota para recuperar su capacidad vocal. La gisaeng Sanhoju lo buscó por todo el país, pero se murió de tristeza al no encontrarlo. Cuando recibió la noticia de su súbita muerte, Lim Bang Ul dejó la montaña y fue a darle su última despedida. Abrazando el cuerpo ya frío de su amada, improvisó una canción llamada “Recuerdos”.

Otro amor que dio mucho que hablar fue el que protagonizaron el escritor Kim Yu Jeong, el autor de “Primavera, primavera” y “Las camelias”, entre otros relatos, y la cantora de pansori Park Nok Ju. El escritor Kim Yu Jeong era entonces un joven estudiante de veinte años. De contextura débil, era muy tímido y callado, pero un día escuchó cantar a Park Nok Ju, que era tres o cuatro años mayor que él, y se enamoró perdidamente de ella. Desde entonces le declaró su amor infinidad de veces por carta. Al principio la cantora no le prestó atención, pero un día se hartó de su asedio y lo rechazó diciéndole que se concentrara en sus estudios y la dejara tranquila. Sin embargo, Kim Yu Jeong no se rindió y siguió cortejándola. Incluso le mandó una carta escrita con su propia sangre en la que amenazaba con matarse si no cedía a sus ruegos. La cuestión es que el enamoramiento del joven alcanzó trascendencia pública y la gente criticó a Park Nok Ju por ser tan dura. De todas maneras, la cantora no dio el brazo a torcer y Kim Yu Jeong abandonó sus estudios y volvió a su pueblo natal. Allí escribió los relatos que lo hicieron famoso como escritor en la época de la ocupación japonesa. Los dejo con un pasaje del pansori “La canción de Heungbo” que habla de cuando el malvado Heungbo le rompe a propósito la pata a una golondrina.

