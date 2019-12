Debate sobre Corea del Norte en la ONU

ⓒYONHAP News

Se llevó a cabo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un debate sobre Corea del Norte bajo el liderazgo de Estados Unidos. Si bien no derivó en la adopción de resoluciones adicionales o declaraciones especiales, la organización en sí de ese debate puede ser entendida como una advertencia de Washington hacia Pyongyang, ¿no?





Definitivamente . Máxime considerando que hasta antes de convocarlo, Estados Unidos ha intentado mantener un perfil bajo ante las provocaciones de Corea del Norte, sobre todo de los ensayos balísticos, en el Consejo de Seguridad de la ONU. De hecho, trató de quitar importancia, o de no reaccionar drásticamente a los lanzamientos de misiles o ensayos de armas efectuados por Pyongyang, sosteniendo que no probó misiles balísticos intercontinentales sino proyectiles de corto alcance, y por tanto esas pruebas no podían considerarse como un incumplimiento del acuerdo firmado entre ambos países. Así, el hecho de convocar al Consejo de Seguridad implica un cambio en la estrategia del Gobierno estadounidense hacia Corea el Norte, pues parece haber vuelto a la “táctica del palo y la zanahoria”, en otras palabras, “jugar” con términos como presión y persuasión, o diálogo y sanciones.





En efecto, durante el debate en el Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos instó a Corea del Norte a dejar de provocar, planteando que ese país podría aplicar la tecnología balística que posee al lanzamiento de misiles intercontinentales, ¿no?





Así es . En concreto Kelly Craft, embajadora de Estados Unidos ante la ONU, advirtió a Pyongyang de no proseguir por la senda de las amenazas, instándole una vez más a volver a la mesa de diálogo, al enfatizar que Washington podría aportar un punto de vista más flexible al diálogo nuclear.





Pero, ¿qué significa exactamente “negociar con más flexibilidad”?





Según los expertos, que Washington estaría dispuesto a adoptar medidas concretas y compensaciones a medida que avance el proceso de desnuclearización, la estrategia por fases tan demandada por el Norte, siempre en el marco del acuerdo alcanzado entre el presidente estadounidense Donald Trump y el dirigente norcoreano Kim Jong Un durante su primera cumbre en Singapur. Por refrescar la memoria, dicho pacto abogaba por redefinir las relaciones entre ambas naciones, desde un punto de vista constructivo, de cara a instaurar una paz duradera en la península coreana.





Algo claro a estas alturas es que al convocar un debate sobre Corea del Norte en el Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos pretende poner a la comunidad internacional de su lado, ¿no te parece?