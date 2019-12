Corea recupera el terreno de 4 bases militares

ⓒYONHAP News

Las autoridades militares de Seúl y Washington acordaron esta semana la restitución de los terrenos ocupados por cuatro bases estadounidenses, clausuradas ya hace tiempo pero cuya devolución se dilató por complicaciones en las negociaciones pertinentes. Las cuatro bases en cuestión son Camp Eagle y Camp Long en Wonju, cerradas respectivamente en 2009 y 2010, Camp Market en Buyeong y Camp Hovey en Dongducheon, inhabilitadas en 2011.

El proceso de devolución de los terrenos de estas bases comenzó entre 2010 y 2011. No obstante, los procedimientos se retrasaron al aumentar la discrepancia entre los Gobiernos surcoreano y estadounidense sobre la contaminación de esos terrenos y el coste de limpieza y de descontaminación.

La postura de Corea del Sur es que Washington debe pagar dicho coste porque la contaminación que se da en los espacios ocupados por bases estadounidenses, sobre todo en los solares y en las aguas subterráneas, y fue ocasionada por las tropas de ese país norteamericano. En cambio, el Gobierno de Estados Unidos elude cualquier responsabilidad al respecto, y esa discrepancia permanece en la actualidad. Pero a fin de no dilatar el proceso, las autoridades competentes decidieron continuar con los trámites, y asumiendo el Gobierno surcoreano los trámites de limpieza y descontaminación. Al respecto, Estados Unidos afirma que no tiene responsabilidad alguna, aunque admite que sus bases contaminaron el suelo y las aguas subterráneas de esos terrenos durante décadas, porque el grado de contaminación no llega al nivel KISE, riesgo inminente y sustancial contra la salud humana, y por ende no está obligado a realizar actividades de descontaminación o a pagar indemnización alguna. Hasta la fecha, el Gobierno estadounidense no ha asumido ningún gasto de limpieza ni descontaminación de los terrenos que devolvió a Corea del Sur, después de usarlos para estacionar sus tropas en el país.