El invierno en otros tiempos

Dicen que se siente más frío a comienzos de la estación fría que en pleno invierno porque la gente quiere convencerse que el frío todavía está lejos y evita ponerse ropas abrigadas. El escritor Shin Yeong Bok escribió en su libro de ensayos “Contemplaciones desde la prisión” que si bien los pobres prefieren el verano al invierno, los reclusos prefieren el invierno porque agradecen el calor que les proporciona la compañía de los otros compañeros de la prisión. De hecho, todos apreciamos que nos rodeen la familia y los amigos durante el invierno. Hoy comenzaremos el programa escuchando una canción llamada “Una cálida luz en un día de invierno” que interpreta el grupo Soul Jigi. Para que puedan disfrutarla plenamente, aquí les proporcionamos la letra: “Para iluminarte con la cálida luz de un cálido día / para que disfrutes del sabor rotundo de los perejiles de agua. / A ti que no te falta nada, soy yo el que no puede olvidarte.”

“Una cálida luz en un día de invierno” – Soul Jigi





El invierno era una época muy dura en los tiempos antiguos. Para protegerse del frío, rellenaban las prendas de vestir con lana o algodón, lo que debía ser mucho más pesado que los abrigos de plumas que disfrutamos en estos días. Además, las mujeres tenían que lavar estas prendas en los ríos y lagos soportando la temperatura helada del agua. Incluso tenían que romper el hielo para hacer que fluyera el agua. Los niños eran los únicos que se divertían a pesar del frío, deslizándose en trineos o haciendo girar las peonzas sobre la superficie de los lagos y ríos congelados. Las escuelas se calefaccionaban con estufas de querosén y los niños solían poner encima los portaviandas para disfrutar de arroz caliente en el almuerzo, pero a veces el arroz que estaba abajo de la pila se quemaba o quedaba tostado. También asaban batatas o castañas en las estufas para comerlas como merienda. Por supuesto, los niños de ahora, que viven y estudian en ambientes templados con calefacción central o eléctrica, no saben de estas experiencias. Los invito a escuchar la canción “Sopla el viento”, que es una adaptación de la tonada folklórica “Canción de las castañas asadas” que interpreta el grupo Patio de Juegos.

“Sopla el viento” (“Canción de las castañas asadas”) / Patio de Juegos





La canción folklórica “Canción de las castañas asadas” no es muy antigua, pues sus orígenes se remontan a principios del siglo XX. El mar que rodea las islas Yeonpyeongdo solía ser rico en corvinas amarillas, por lo que los pescadores hacían dinero fácilmente. Es por eso que la letra de la canción dice que los vientos de la riqueza soplan en los mares de Yeonpyeong. Otro recuerdo que conserva la gente es sobre las Navidades de antaño. Hasta hace un par de décadas, la Navidad era la festividad preferida de los jóvenes, sin importar si eran cristianos o no. Las tiendas se decoraban profusamente con luces y adornos navideños, los villancicos sonaban todo el día y todos se intercambiaban vistosas tarjetas navideñas. Sin embargo, al ponerse más exigentes las leyes sobre las regalías de los creadores musicales, las tiendas y las cafeterías casi no pasan villancicos, lo que ha terminado por opacar atmósfera festiva de la Navidad. De todos modos, no podemos despedirnos sin un villancico, ya que la semana que viene es Navidad.

“Noche de paz, noche de amor” - Jung Gil Seon en el gayageum