La ONU adopta nueva resolución sobre DDHH en el Norte

La Organización de las Naciones Unidas adoptó un año más una resolución sobre la situación de los derechos humanos en Corea del Norte. La viene desde hace ya quince años, siendo la primera la del año 2005, ¿verdad?





Efectivamente. Pero lo que este año destaca es que la resolución fue adoptada por “consenso”, que conviene no confundir con “unanimidad”, porque en sentido estricto son términos distintos. La adopción por “consenso” se da cuando no hay votación, al no haberla solicitado ninguno de los estados miembros. Pese a todo, y aunque parezca un trabalenguas, podría decirse que conlleva cierta unanimidad, ya que el mero hecho de que nadie requiera una votación implica a priori que todos están de acuerdo con la resolución.





Entonces, el haber adoptado una resolución sobre derechos humanos norcoreana por “consenso”, ¿indica que a la comunidad internacional le sigue preocupando la realidad en Corea del Norte?





Podría decirse así. Cabe recordar que es la sexta vez que la ONU aprueba por “consenso” una resolución sobre derechos humanos norcoreanos, ya que esas resoluciones lograron luz verde por esa vía en los años 2012 y 2013, y también entre 2016 y 2018.





¿Y cuál es el mensaje que emite la resolución?





Su contenido no varía mucho del de resoluciones previas, dejando entrever que en la realidad de los norcoreanos no ha habido grandes cambios. Para empezar, la resolución condena al régimen norcoreano por vulnerar los derechos fundamentales de sus ciudadanos y le insta a frenar inmediatamente toda práctica que pueda ir contra los derechos humanos. En este contexto, enfatiza que desde hace mucho Corea del Norte realiza de forma generalizada y sistemática graves atentados contra los derechos humanos. Por dar algunos ejemplos, hablamos de campos de concentración, violaciones, ejecuciones públicas, detenciones arbitrarias, trabajos forzados y delito de asociacionismo. Además, incluyen una cláusula que aboga por impulsar las relaciones intercoreanas, como condición para mejorar la situación humanitaria y de los derechos humanos en Corea del Norte.





También, y al igual que en años anteriores, recomienda al Consejo de Seguridad de la ONU adoptar medidas contra el máximo responsable de esas violaciones de derechos humanos que tienen lugar en Corea del Norte, ¿no?





Así es. En realidad esa recomendación se ha venido incluyendo desde 2014, y aunque no lo mencionan expresamente, con “máximo responsable” la resolución apunta al líder norcoreano Kim Jong Un. No obstante, dicha mención no permite per sé plantear esos casos concretos ante el Tribunal de Justicia Internacional o llevar a juicio a Kim Jong Un. Eso sí, supone un importante registro por si en algún momento cambiaran las circunstancias y fuera posible juzgarle o adoptar medidas en su contra.





Y como era de esperar, al igual que siempre, Corea del Norte ha mostrado un fuerte rechazo a esta resolución de la ONU, ¿no es así?





Obviamente, pero eso no es novedad. Es más, por su parte la reacción esgrime el mismo argumento, y alude a la no injerencia de la comunidad internacional en los procesos ni particularidades propias de Pyongyang. En otras palabras, afirma que Corea del Norte tiene sus propios criterios en cuanto a derechos humanos y que las críticas de países extranjeros al respecto, no son más que una mera injerencia en los asuntos internos de otro Estado.