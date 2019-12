“Sobre lo que uno no debe dejar escapar en la vida”





Argumento





Jeongyeon y su marido llevan buscando a su hijo perdido desde hace seis años. Van a cada rato al Centro Nacional de Menores Desaparecido y pegan carteles en la calle con la foto de su hijo y sus números de teléfono por si alguien les informa algo del paradero del niño. Ya estuvieron en todo el país, sin embargo no tuvieron éxito. En esto, un día Jeongyeon recibe la llamada de un desconocido que le dice que vio a un niños de similar aspect que su hijo en una zona de pesca, ubicada en un pueblo de la costa.





Ilusionada, Jeongyeon va inmediatamente a ese lugar. No obstante, desde que pone su pie en dicho pueblo, siente un ambiente extraño, máxime al conocer al sargento policial Hong y ver cómo los residentes locales le obedecen como si él fuera dios. También intuye en seguida que ese policía y la gente del pueblo algo ocultan, y es ahí donde la lucha de Jeongyeon por encontrar a su hijo se complica mucho más, siendo sus peores enemigos la intriga, así como la falta de solidaridad y la indiferencia de otros respecto a su dolor.





Comentario





“Métase en lo suyo.” Dejando esta famosa frase en la película Simpatía para la Srta. Venganza, la amable de Geumja, es decir la actriz Lee Yeong Ae, se alejó de la gran pantalla. Filmó un corto hace un par de años, pero como no se trató de una producción comercial, no se le pudo ver en los cines. En otras palabras, Simpatía para la Srta. Venganza, un estreno de 2005, fue la última película que rodó y después de esta, sus cinéfilos iniciaron una larga espera deseando volver a ver a esta excelente actriz. En noviembre, pues, esta espera se acabó con la llegada a la cartelera de Llévame a casa del director Kim Seung Wu, la nueva película de Lee Yeong Ae que rompe el silencio que esta actriz mantenía durante catorce años.





Llévame a casa es una película dura . Trata temas tan serios como niños perdidos y la trata de personas, mientras que la trama es asfixiante al mostrar crudamente la desesperación y la obsession de una madre en busca de su hijo, que se maximizan ante la indiferencia de la gente. Aquí, Lee Yeong Ae es esa madre y su antagonista el actor Yu Jae Myeong, que interpreta al jefe policial del pueblo costero en donde la anterior se mete siguiendo el rumor de que un niño con las mismas características físicas que su hijo fue visto.





La película Llévame a casa mantiene la tensión narrativa de principio a fin, a lo largo de los 108 minutos que dura. El marco que sostiene la historia es básicamente el del suspense y del thriller, sin embargo lo que el espectador experimenta viendo este film es más que incertidumbre o inseguridad de lo que pueda ocurrir, dado que lo que provoca son mas bien sentimientos como agonía, dolor, tristeza e ira. Y esto es porque a medida que la trama avanza, la atención del público se traslada de la búsqueda de Jeongyeong y de la confrontación entre ella versus el sargento Hong y la gente del pueblo que está subyugado psicológicamente por este, a la insolidaridad y la indiferencia de las personas al dolor ajeno. Y porque el espectador no puede evitar verse reflejado en la gente de ese pueblo al que va Jeongeyeon e incluso en el sargento Hong que es quien orquesta el mal colectivo y la mentira, ya que todos alguna vez cerramos los ojos al sufrimiento, la desesperación y el dolor de los demás, ya sea por desinterés, fastidio o miedo. Así, Llévame a casa habla al final sobre lo que uno no debe dejar escapar en la vida, lo que debe defender a toda costa y todo aquello que debe respetar y no debe ignorar.





Como toda película, Llévame a casa tiene sus puntos fuertes y flacos. Los flacos serían la excesiva violencia que en momentos hasta distrae al espectador. Por ejemplo, las escenas de maltrato y explotación infantil, en las que niños esclavizados aparecen con las manos y los pies esposados, si bien logran el efecto de impactar en el público, al mismo tiempo motivan dudas sobre cuán cercana será esa situación ficticia con la realidad y si eran tan indispensables para el flujo narrativo. Sin embargo, el punto fuerte que tapa todas las flaquezas es la actuación del elenco, sobre todo de Lee Yeong Ae en el papel protagónico de Jeongyeon y Yu Jae Myeong que personifica el mal en el rol del sargento Hong. En particular, Lee Yeong Ae gratifica la espera de catorce años de los cinéfilos con una actuación sensata, introspectiva y reflexiva, que evita en todo momento imponer sentimientos de tristeza al público





Director: Kim Seung Wu

Elenco: Lee Yeong Ae, Yu Jae Myeong

Género: Suspense

Duración: 108 minutos

Año de estreno : 2019